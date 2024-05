Hơn 300 cảnh vệ tham gia bảo vệ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức thành công, an toàn tại sân vận động Điện Biên (TP Điện Biên Phủ). Buổi lễ mang tầm quan trọng về chính trị, ngoại giao, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế. Góp phần vào thành công trên có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an).

Là đơn vị chủ công trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sớm xây dựng kế hoạch bảo vệ các hoạt động của lễ kỷ niệm.

Đại tá Đỗ Xuân Tiệp (Phó Tư lệnh Cảnh vệ, ở giữa) kiểm tra công tác an ninh Lễ diễu binh, diễu hành tại Sân vận động Điện Biên sáng 7/5 (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Lần đầu tiên thiết lập Trung tâm chỉ huy lâm thời

Để phục vụ cho sự kiện quan trọng trên, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ huy động trên 300 cán bộ, chiến sĩ cùng khối lượng lớn phương tiện kỹ thuật hiện đại, công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Điện Biên.

Ngay từ tháng 5/2023, tức một năm trước, Bộ Tư lệnh đã tham mưu Tiểu ban an ninh, trật tự nhiều nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Trung tướng Trần Hải Quân (Tư lệnh Cảnh vệ) cho biết Bộ Tư lệnh đã tổ chức 7 đoàn công tác lên Điện Biên để thống nhất các nội dung liên quan, tiến hành khảo sát, đánh giá thực địa tuyến đường bộ phục vụ di chuyển lực lượng phương tiện từ Hà Nội lên Điện Biên và ngược lại; địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm; các địa điểm phục vụ công tác hậu cần chiến đấu, thông tin liên lạc, trung tâm in, cấp phát thẻ, phù hiệu lâm thời tại Điện Biên; các điểm dừng nghỉ an toàn, trú ẩn an toàn và y tế; các điểm cao phục vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ.

Lực lượng cảnh vệ bảo vệ Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự buổi lễ (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Với tính chất quan trọng của buổi lễ, lần đầu tiên, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thiết lập Trung tâm chỉ huy lâm thời, sử dụng xe xử lý tình huống đa chức năng phục vụ công tác bảo vệ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án bảo vệ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng tác chiến, xử lý tình huống nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trên cả 3 không gian: Trên không, mặt đất và dưới lòng đất.

Rút kinh nghiệm từ những lần diễn tập

Điện Biên là một tỉnh miền núi, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, quá trình triển khai công tác bảo vệ, công tác hậu cần phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của lực lượng cảnh vệ gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, Phòng Hậu cần đã được lãnh đạo Bộ Tư lệnh giao trách nhiệm đảm bảo an toàn về người, vũ khí, công cụ, phương tiện... của Bộ Tư lệnh, không để hư hỏng, mất mát trong quá trình di chuyển, thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống đột xuất xảy ra.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các thiết bị, máy móc phục vụ công tác bảo vệ rất hiện đại, phải được bảo quản trong điều kiện đảm bảo các yêu cầu về độ ẩm, nhiệt độ.

Cán bộ chiến sĩ lực lượng đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia bảo vệ sự kiện (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Trong khi đó, tuyến đường di chuyển từ Hà Nội đi Điện Biên dài, đèo dốc, sương mù dày đặc, độ ẩm cao, thời tiết mưa, nắng bất thường. Đồng thời, tại Điện Biên cũng không có các kho bảo quản thiết bị chuyên dụng.

Trung tá Đỗ Thị Anh Cúc (Trưởng Phòng Kỹ thuật bảo vệ) chia sẻ, để đảm bảo an toàn các thiết bị kỹ thuật đơn vị đã phối hợp với Phòng Hậu cần lựa chọn cán bộ lái xe có nhiều kinh nghiệm đi đường đồi núi và yêu cầu di chuyển với tốc độ ổn định, tránh rung, xóc làm ảnh hưởng đến các linh kiện điện tử.

Để khắc phục khó khăn không có kho bảo quản, Trung tá Cúc cho biết Phòng Hậu Cần và Công an tỉnh Điện Biên đã thiết lập các kho bảo quản dã chiến tại TP Điện Biên; cắt, cử cán bộ kỹ thuật vận hành, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất.

"Trong phương án kỹ thuật, đơn vị cũng đã mang dư các thiết bị kỹ thuật đề phòng tình huống phát sinh", Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ nói.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn lễ kỷ niệm, đầu tháng 4 và đầu tháng 5, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã tổ chức diễn tập, xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ tham dự sự kiện bị khủng bố tấn công tại Hà Nội và Điện Biên.

Cán bộ chiến sĩ cảnh vệ và quân đội hướng dẫn đại biểu là thương binh vào khu vực kiểm tra an ninh (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Thượng tá Trần Thế Việt (Phó Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế) cho biết, Điện Biên là tỉnh chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện có quy mô lớn.

"Vì vậy, trong quá trình triển khai công tác bảo vệ, đơn vị đã chủ động hướng dẫn địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên nguyên tắc vừa đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ; vừa tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia, thụ hưởng thụ trọn vẹn không khí vui tươi, phấn khởi của các hoạt động kỷ niệm", Thượng tá Việt chia sẻ.

Với kinh nghiệm bảo vệ các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước; đặc biệt với sự chủ động trong phương án, kế hoạch bảo vệ, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ, cùng lực lượng công an, quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần làm nên thành công của các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.