Cảnh báo lừa đảo nộp phạt, giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia

Tối 7/8, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cảnh báo tình trạng lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo đã xây dựng giao diện Cổng dịch vụ công quốc gia giả với tên miền truy cập gần giống với trang web thật.

Sau đó, các đối tượng sử dụng số điện thoại ẩn danh “18001096”, mạo danh CSGT nhắn tin đến người dân với nội dung: “Cảnh sát giao thông Việt Nam: Hiện tại, bạn đang có một khoản tiền phạt chưa thanh toán trong tài khoản. Vui lòng thanh toán khoản phí này càng sớm càng tốt để tránh những bất tiện không đáng có. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập dichvucongs.top/vn".

Các đối tượng giả mạo CSGT, nhắn tin thông báo hồ sơ vi phạm giao thông (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau khi người dân bấm vào đường dẫn được gửi qua tin nhắn, sẽ dẫn tới giao diện mạo danh Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trang web này được tạo dựng một cách tinh vi, trên giao diện có mục thanh toán với các thông tin như: mô tả hành vi vi phạm; ngày hết hạn; số hóa đơn; số tiền phạt và nút thanh toán.

Khi người dân thực hiện thanh toán thì tài khoản sẽ hao hụt số tiền trên, thậm chí các đối tượng có thể chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dân.

Từ thủ đoạn trên có thể thấy, các đối tượng đã nghiên cứu kỹ quy trình nộp phạt qua Cổng dịch vụ công quốc gia và xây dựng kịch bản công phu, giao diện, tên tin nhắn, nội dung tin nhắn để dẫn dắt người dân nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng PC08 cho biết, các đơn vị CSGT không gọi điện thoại, nhắn tin thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông, không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào. Do đó, mọi trường hợp nhắn tin hoặc gọi điện thông báo lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông tới người dân đều là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo.

Tin nhắn chuẩn về quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi đến cho người dân có tên CongDVCQG. Người dân có thể tra cứu và nộp phạt trực tuyến qua trang https://dichvucong.gov.vn/nopphatvphc hoặc gọi đến tổng đài 18001096 để được hỗ trợ.

Phòng PC08 khuyến cáo, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này, cảnh giác với các tin nhắn giả mạo yêu cầu đóng phạt giao thông. Người dân không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, số căn cước, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng... cho bất kỳ ai.