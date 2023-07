Trước giờ mở bán vé Blackpink: Fan Việt có lấp đầy 40.000 chỗ sân Mỹ Đình?

Thông tin nhóm nhạc Blackpink tổ chức 2 đêm diễn nằm trong tour Born Pink tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào 29 và 30/7 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả Việt.

Ngày 4/7, Ban Tổ chức đã chính thức công bố sơ đồ ghế ngồi và giá vé. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tranh cãi nổ ra trên mạng xã hội. Khán giả chỉ ra các bất cập như: Sân khấu có diện tích nhỏ, khu vé VIP chiếm tỷ lệ lớn, các khu vực giá vé rẻ hơn lại được bố trí ghế ngồi ít ỏi.

Điều đáng nói, theo xác nhận từ Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, danh sách bài hát mà Blackpink biểu diễn là 13 bài. Đây được cho là con số khá ít với quy mô chuyến lưu diễn toàn cầu. Trong các đêm nhạc Born Pink trước đó, Blackpink diễn trung bình khoảng 20 bài hát.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà sản xuất âm nhạc, chuyên gia truyền thông Trần Quang Huy cho biết ông rất thất vọng sau khi nhận các thông tin về giá vé lẫn danh sách ca khúc biểu diễn của Blackpink.

"Danh sách biểu diễn được cho là 13 bài thì không còn xứng tầm là tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink của Blackpink nữa", ông Huy nói.

Ông Quang Huy nhận định một đêm nhạc tiêu chuẩn sẽ bao gồm 4 phần, trong đó phần 3 dành trọn cho các ca khúc solo. Tuy nhiên khi mang về Việt Nam, đêm nhạc bị cắt bỏ phần trình diễn cá nhân. Trong khi đó, giá vé không những không giảm đi, lại còn cao hơn những điểm diễn khác. Các quyền lợi kèm theo vé cũng bị lược bỏ.

Ông Huy chỉ ra rằng vé VIP ở các điểm diễn khác trên thế giới sẽ bao gồm phần soundcheck (buổi kiểm tra âm thanh, quá trình chuẩn bị trước đêm nhạc). Ở Việt Nam, mức giá VIP lên tới 9,8 triệu đồng, nhưng khán giả lại không được gặp trực tiếp thần tượng và có những trải nghiệm đặc biệt tại buổi kiểm tra âm thanh như khi mua vé VIP ở các quốc gia khác.

Chính điều này khiến một số khán giả thất vọng. Người hâm mộ cho rằng cùng một giá vé nhưng đi xem tại Singapore, Thái Lan thấy "xứng tiền" hơn là một đêm nhạc vỏn vẹn 13 bài hát cùng nhiều điểm bất cập khác về quy mô đêm diễn.

Bất chấp những luồng ý kiến trái chiều về sơ đồ và giá vé, một lượng lớn fan Blackpink vẫn đang háo hức chờ đợi nhóm về Việt Nam, ráo riết tham gia các hội nhóm trao đổi kinh nghiệm mua vé để tìm cơ hội tận mắt xem thần tượng biểu diễn.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là khả năng bán vé của 2 đêm nhạc sắp tới ra sao khi thời gian thông báo khá gấp rút (trước 1 tháng)? Danh tiếng, sức ảnh hưởng của Blackpink rất lớn nhưng mang tour lưu diễn về Việt Nam có phải là một phép thử mạo hiểm?

Với mức giá từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng, bài toán doanh thu, khả năng "lấp đầy chỗ trống" sân Mỹ Đình của Blackpink cũng được xem là thử thách không hề đơn giản.

Một số khán giả nhận định Việt Nam vốn không phải là thị trường đi tour tiềm năng của các sao quốc tế. Trong khu vực Đông Nam Á, các nước như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore... thường xuất hiện trên bản đồ lưu diễn, còn Việt Nam rất ít khi được nghệ sĩ nước ngoài lựa chọn.

Một số ý kiến trên mạng xã hội: "Vé sẽ không bán hết nhanh như các nước khác đâu. Nhìn vào thực tế ở Việt Nam, 1 đêm thì khả quan nhưng 2 đêm lại rất khó"; "Khoảng 25.000-30.000 khán giả mỗi đêm, trong khi độ chịu chi của khán giả Việt không cao bằng các nước khác. Lượng fan là học sinh, sinh viên cũng đông"...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh - người có nhiều kinh nghiệm tổ chức các đêm nhạc có sao quốc tế đến Việt Nam - cho biết đây là một trường hợp thú vị, "một bài kiểm tra chưa từng có" tại thị trường trong nước.

"Tôi nghĩ việc công ty quản lý chọn Việt Nam làm điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn thế giới của Blackpink đến từ nhiều yếu tố. Tất nhiên mọi quyết định luôn tiềm ẩn yếu tố rủi ro nhưng những công ty lớn họ luôn có tính toán lâu dài đối với việc thâm nhập thị trường tiềm năng, ngoài yếu tố doanh thu", ông Minh cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sân vận động Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi. Với những đêm nhạc được thiết kế sân khấu tại đây, lượng khán giả tối đa khoảng 30.000 người.

Ngoài ra, hai đêm nhạc Born Pink tại Hà Nội chỉ được thông báo trước 1 tháng cũng là chi tiết khiến nhiều khán giả bất ngờ. Thông thường, các điểm diễn khác của tour sẽ được thông báo trước 3-4 tháng. Nhiều người lo ngại thời gian chuẩn bị gấp gáp, giá vé đắt đỏ sẽ ảnh hưởng đến khả năng bán vé của sự kiện.

Nhận định về vấn đề này, ông Hồng Quang Minh nói: "Đây là một quyết định mạo hiểm nhưng tôi nghĩ là phải làm. Nếu làm 2 đêm thì mọi chi phí mới được tối ưu và đủ để có thể chi trả cho phần sản xuất cũng như việc mang một nhóm nhạc như Blackpink tới Việt Nam".

"Trước đây, rất ít đêm nhạc của sao Hàn tại Việt Nam mà thành công về mặt doanh thu nếu không có sự hỗ trợ từ các chương trình giao lưu văn hóa. Trường hợp của Blackpink, họ là nhóm nhạc hàng đầu thế giới. Nên kỳ vọng bán vé của nhà tổ chức cũng ở mức độ khác", ông Minh cho hay.

Về vấn đề này, chuyên gia truyền thông Trần Quang Huy lại đưa ra quan điểm khác. Ông cho rằng việc thông báo gấp gáp chỉ trước 1 tháng cho thấy khâu chuẩn bị chưa kỹ càng và có thể ảnh hưởng đến tốc độ bán vé.

"Fan Blackpink ở Việt Nam rất đông, nhưng liệu số lượng fan đó có đủ để lấp đầy sân Mỹ Đình hay không? Tôi tin với sự cắt giảm về số lượng bài hát lẫn chất lượng đêm diễn như vậy, fan quốc tế sẽ không ồ ạt đổ sang Việt Nam để xem chương trình này. Chuyến lưu diễn Born Pink cũng đã đi 1 vòng quanh khu vực Âu - Á - Mỹ rồi, chứ không phải là một chương trình mới lạ", ông Quang Huy cho hay.

"Nên trách cả Ban Tổ chức lẫn công ty quản lý YG. Đơn vị vận hành ngay từ đầu không kịp thời ra mặt thông báo thông tin đơn vị tổ chức khiến nguồn tin nhiễu loạn trên mạng xã hội.

Theo tôi, cũng nên trách YG vì họ làm mọi thứ vội vã, làm như một show "từ thiện" nên khâu tổ chức từ đầu đã không chỉn chu, tử tế. Từ lúc công bố đến lúc biểu diễn trong vòng 1 tháng, mọi thứ hết sức gấp rút và không nằm trong kế hoạch. Show diễn vỏn vẹn 13 bài hát, sân khấu thì chất lượng kém hơn, tràn ngập vé VIP "hét giá" lượng lớn. Tôi sợ rằng, 2 đêm diễn này sẽ chỉ ồn ào như một tiếng lá rơi trong đêm mà thôi", ông Trần Quang Huy nói.

Trước những ý kiến lo ngại khả năng Blackpink khó có thể lấp kín sân Mỹ Đình, các chuyên gia truyền thông cho rằng 2 đêm nhạc sắp tới sẽ là bài toán kiểm tra nhu cầu, "sức khỏe" của những chương trình giải trí tổ chức tại Việt Nam.

"Đối tượng fan của nhóm đa phần là các bạn trẻ, có lẽ họ sẽ mua những vé rẻ nhất, quan trọng là chỉ cần được nhìn và sống trong bầu không khí cùng thần tượng. Đối tượng mua các mức vé đắt tiền hơn sẽ là những khán giả có thu nhập cao và họ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng truyền thông quá lớn của Blackpink", ông Hồng Quang Minh nói.

Chuyên gia cũng dự đoán sẽ có một nhóm khán giả mua vé để chứng minh "đẳng cấp" hoặc tò mò về một thương hiệu nhóm nhạc hàng đầu thế giới sẽ ra sao. Các đêm diễn cũng kéo theo một lượng fan lớn từ các quốc gia khác đến.

Ông Linh Nguyễn - nhà sản xuất, trưởng Ban Tổ chức sự kiện HAY Fest (có sự tham gia của 4 nhóm nhạc đình đám Blue, 911, A1, The Moffatts hồi tháng 8/2022) cho biết, trước đó đã có rất nhiều đơn vị lớn tham gia vào công cuộc dò la, tìm hiểu làm sao để mời được Blackpink về Việt Nam.

"Nhìn lại sức ảnh hưởng và những số liệu thực tế về mức độ quan tâm đến Blackpink ở Việt Nam, tôi nghĩ YG Entertainment và đối tác tổ chức chắc hẳn đã có những sự nghiên cứu và cả sự mạo hiểm cho cuộc đầu tư này.

Nhưng đó là sự mạo hiểm cần thiết. Bạn đừng giới hạn khán giả của 2 show sắp tới sẽ chỉ đến từ Việt Nam, mà chắc chắn rằng nhà tổ chức còn đang hướng tới những khán giả tiềm năng khác trong khu vực như Trung Quốc, Lào, Campuchia…", ông Linh cho biết.

Ông Linh nhận định tính đến thời điểm hiện tại, ở Việt Nam mới chỉ có Mỹ Tâm giữ kỷ lục 30.000 vé cho liveshow ở sân vận động Mỹ Đình.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào tên tuổi của Blackpink - nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới và thị trường Việt Nam và các nước lân cận - thì về góc độ sản xuất, việc làm 2 đêm liên tiếp sẽ tối ưu được chi phí cũng như doanh thu cho đơn vị tổ chức.

Ông Linh Nguyễn cũng tin rằng nhóm khán giả trẻ đã thay đổi thói quen tài chính, đầu tư nhiều cho hoạt động giải trí so với 10-15 năm trước.

"Đừng đánh giá thấp sức mạnh của cộng đồng fan Kpop tại Việt Nam nói chung và sức ảnh hưởng của Blackpink tại Việt Nam nói riêng. Điều đó đã được "thử lửa" qua khá nhiều chương trình gần đây, như sự kiện của Super Junior hay chính những hoạt động khác của Blackpink.

Bên cạnh đó, tôi có rất nhiều người bạn, người anh chị sẵn sàng mua vé cho con mình tham dự đêm nhạc của Blackpink ở nước ngoài. Vậy thì ở Việt Nam sẽ có một lượng không nhỏ khán giả - những người chưa nghe Blackpink bao giờ - nhưng lại đi cả gia đình vì sức hút quá lớn của nhóm", nhà sản xuất trao đổi với phóng viên Dân trí.

Bên cạnh những ý kiến lo ngại về doanh thu và lượng vé bán ra, vẫn có nhiều khán giả tin tưởng 2 đêm nhạc của Blackpink tại Hà Nội sẽ diễn ra thành công, thuận lợi, đánh dấu cột mốc mới cho thị trường giải trí Việt Nam.

Nếu Blackpink tổ chức thành công đêm nhạc, Việt Nam sẽ là điểm đến tiềm năng, được nhiều sao quốc tế chú ý.

Tuy nhiên, khán giả và giới chuyên gia cũng nhận định đơn vị vận hành tại Việt Nam cần thực sự chuyên nghiệp nếu muốn tổ chức thành công 2 đêm nhạc của Blackpink. Trước đây, nhiều sự kiện âm nhạc có sao quốc tế diễn ra ở Việt Nam thường bị khán giả chê khâu tổ chức thiếu sự chỉn chu, lộn xộn.

Về vấn đề thời gian chuẩn bị gấp gáp có thể ảnh hưởng đến chất lượng buổi diễn của Blackpink, chuyên gia Hồng Quang Minh nói: "Thời gian một tháng là khá gấp rút, tôi cũng cho rằng việc quyết định chính thức đưa nhóm tới Việt Nam được đưa ra cách đây chưa lâu.

Nhưng nhiệm vụ chính bây giờ là "bê" một tour diễn đã được tổ chức thành công trên thế giới suốt thời gian vừa qua về Việt Nam một cách suôn sẻ. Các nhà cung cấp dịch vụ nội địa có lẽ đang có rất nhiều việc phải làm khẩn trương".

Chuyên gia Hồng Quang Minh cho biết thêm, ông từng 2 lần đi xem đêm nhạc Born Pink của Blackpink tại Thái Lan, Philippines và chấp nhận mua vé chợ đen với mức giá trên 10 triệu đồng tới gần 20 triệu đồng mỗi vé.

"Khán giả Việt Nam rất cuồng nhiệt. Tất nhiên, để những show diễn lớn tổ chức lần đầu ở Việt Nam có chất lượng như các quốc gia có nền công nghiệp giải trí phát triển là chưa thể, nhưng chúng ta cần đặt những nền móng đầu tiên ngay khi có cơ hội", ông Minh nói.

Nhà sản xuất Linh Nguyễn lưu ý thêm về khâu phân phối vé đến khán giả: "Để những khán giả đích thực có cơ hội được đến xem đêm nhạc thì áp lực lên kênh phân phối vé là rất lớn.

Chúng ta sẽ không mong chờ việc sập, lỗi hệ thống trong ngày 7/7 tới dẫn đến những nguồn vé cho những đơn vị đầu cơ phe vé có cơ hội thu gom được, thì tôi tin khả năng lấp đầy sân vận động Mỹ Đình là rất cao".

Hiện tại, khán giả và giới sản xuất âm nhạc trong nước đều háo hức chờ đón sự kiện Blackpink đến việt Nam. Đông đảo fan tin rằng 2 đêm nhạc Born Pink tới đây sẽ là những đêm diễn có quy mô lớn, là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam trên bản đồ tổ chức show cho ngôi sao quốc tế.

Ông Linh Nguyễn nhận xét: "Là một nhà sản xuất trải qua quá trình đi mời nghệ sĩ cho các liên hoan âm nhạc của mình, tôi hiểu Việt Nam đang ở đâu trong mắt các nghệ sĩ quốc tế.

Chúng ta phải nỗ lực để chứng minh năng lực tổ chức và năng lực tiếp nhận của thị trường. Cũng có rất ít những nhà đầu tư lớn, chấp nhận rủi ro coi đây là một mảnh đất màu mỡ để đầu tư và đưa thị trường đi lên.

Hãy chúc cho concert lần này của Blackpink những điều tốt đẹp nhất bởi tôi tin rằng chỉ có điều đó mới khiến thị trường Việt Nam trở thành điểm đến thu hút trong mắt những ngôi sao quốc tế đương thời. Hãy cho thế giới biết rằng: Việt Nam đã sẵn sàng".

"Hãy cùng chờ đợi xem, thị trường Việt Nam đã sẵn sàng thế nào cho bài toán lần này. Hãy cùng chờ đợi xem sức mạnh của khán giả Việt có thể đưa thị trường đi đến đâu", ông Linh kết luận.

Theo thông báo từ YG Entertainment (công ty quản lý nhóm Blackpink), vé buổi biểu diễn Born Pink tại Hà Nội sẽ chính thức mở bán vào lúc 12h ngày 7/7 trên hệ thống Ticketbox.

Blackpink ra mắt năm 2016, là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Các cô gái có nhiều bản hit tỷ view như Ddu du ddu du, Kill this love, How you like that…