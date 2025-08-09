Lâm nguy vì tai nạn trong bữa ăn

Ngày 8/8, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, vừa qua nơi này liên tục tiếp nhận những trường hợp người dân gặp tai nạn nguy hiểm trong lúc ăn.

Trường hợp đầu tiên là chị P. (55 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM). Trong lúc ăn cơm chiều cùng gia đình, người phụ nữ đã nuốt phải xương cá rô. Sau khi cố gắng khạc ra không thành, chị đi khám và được các bác sĩ phát hiện có dị vật.

Chị P. điều trị tại bệnh viện sau tai nạn khi ăn (Ảnh: BV).

Cho rằng chỉ là mảnh xương nhỏ, người phụ nữ xin về nhà để tự theo dõi. Nhưng 3 ngày sau, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau buốt ở vùng ngực, nhói ra sau lưng kèm sốt nhẹ. Quay trở lại bệnh viện, ảnh chụp CT cho thấy xương cá đã tụt sâu vào thực quản bệnh nhân và gây áp xe.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi khẩn, lấy dị vật là chiếc xương dài 18mm có hai chấu ra khỏi thực quản, giúp tránh phẫu thuật mở. Sau nội soi, chị P. được chuyển đến khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu để tiếp tục theo dõi và nuôi ăn qua ống nhằm hạn chế nhiễm trùng.

Sau gần một tuần điều trị, chị đã hồi phục, ăn uống và giao tiếp bình thường.

BS.CK2 Ngô Quang Duy, Phó khoa Ngoại tiêu hóa cho biết, đây là tình huống hóc dị vật phức tạp vì xương dài, sắc nhọn và nằm ở vị trí khó tiếp cận. Nếu không lấy được qua nội soi, bệnh nhân phải mổ hở, với nhiều nguy cơ khó lường và tốn kém.

Dị vật là chiếc xương cá dài sau khi được lấy khỏi cơ thể bệnh nhân (Ảnh: BV).

Trường hợp thứ hai là anh Tr. (47 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông, TPHCM). Trong bữa ăn, anh bị hóc xương gà nhưng không hay biết. vì bị chậm phát triển trí tuệ.

Sau khi người đàn ông có biểu hiện nôn ói và đau bụng, người nhà đã đưa anh đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện dị vật nằm ở tá tràng qua hình ảnh CT bụng. Các bác sĩ tiến hành nội soi khẩn và lấy thành công mảnh xương gà ra khỏi ống tiêu hóa cho bệnh nhân.

Theo BS.CK2 Ngô Quang Duy, khoảng 90% dị vật tiêu hóa có thể tự đào thải qua đường tự nhiên, nhưng phần còn lại có thể gây biến chứng như thủng, chảy máu, áp xe, rò tiêu hóa.

Trong nhiều trường hợp, nội soi giúp tránh mổ hở và giảm rủi ro. Tuy nhiên, khi dị vật xuyên thành hoặc gây biến chứng nặng thì cần can thiệp bằng phẫu thuật.

Để phòng tránh hóc dị vật, bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa hay nằm khi ăn. Trẻ nhỏ cần được giám sát khi ăn, không cho ăn các loại thực phẩm có hình tròn, nhỏ, cứng dễ lọt vào đường tiêu hóa sẽ gây thủng.

Mảnh xương gà người đàn ông hóc phải trong bữa ăn (Ảnh: BV).

Người từng bị tai biến hoặc có rối loạn nuốt nên sử dụng thức ăn mềm, nghiền nhỏ. Khi có biểu hiện bất thường sau bữa ăn như đau ngực, khó nuốt, buồn nôn, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.

Bé gái nguy cơ thành "người thực vật" sau tai nạn trên đường

Gần một tháng trước, khi đang điều khiển xe đạp điện tại quê nhà Campuchia, bé S. (14 tuổi) xảy ra va chạm giao thông, rơi vào hôn mê sâu và tổn thương nghiêm trọng nhiều cơ quan, như gãy xương đòn trái, dập phổi, chấn thương gan, thận, đặc biệt là chấn thương sọ não nặng.

Suốt 10 ngày điều trị đầu tiên tại Campuchia, em được thở máy qua nội khí quản, nuôi ăn qua ống thông dạ dày, truyền máu và điều trị tích cực. Tuy qua được giai đoạn nguy kịch, nhưng hy vọng hồi phục dường như là điều xa vời.

Không từ bỏ, gia đình quyết định vượt hàng trăm cây số đưa S. sang Việt Nam, cầu cứu các bác sĩ tại một bệnh viện ở phường An Lạc, TPHCM.

Tại khoa Nhi, đội ngũ bác sĩ nhận định đây là một ca bệnh cực kỳ nặng. Hệ thần kinh trung ương bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, trong khi gan và thận tổn thương chưa hồi phục, sức cơ giảm, phản xạ yếu.

Bé gần như hoàn toàn mất khả năng giao tiếp và vận động, phụ thuộc hoàn toàn vào chăm sóc y tế.

BS.CK2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm, người trực tiếp điều trị bé gái, cho biết ê-kíp không chỉ điều trị tổn thương cơ quan, mà còn phải kích hoạt từng khả năng sống còn của bệnh nhi, từ việc hít thở chủ động, phản xạ nuốt, ý thức tỉnh táo, cho đến cảm xúc, nhận biết.

Phác đồ điều trị được triển khai toàn diện. Bệnh nhi được nuôi dưỡng qua tĩnh mạch với chế độ dinh dưỡng cá thể hóa, điều trị loét tì đè, kiểm soát nhiễm trùng, kết hợp vật lý trị liệu hàng ngày để duy trì chức năng hô hấp và khởi động lại hoạt động thần kinh trung ương.

Bé gái người Campuchia được các bác sĩ tại TPHCM theo dõi và chăm sóc kỹ lưỡng (Ảnh: BV).

10 ngày sau nhập viện, bé bắt đầu có phản ứng với các kích thích xung quanh, ánh mắt động đậy, bàn tay run rẩy cử động nhẹ. Đó là tín hiệu đầu tiên cho sự hồi phục tích cực. Những ngày kế tiếp, em ăn được vài thìa sữa, giữ được hơi thở tự nhiên, bật ra vài âm thanh rời rạc…

Đặc biệt, trong suốt hành trình đó, rất nhiều người từ học trò của cha bệnh nhi, hàng xóm, thậm chí cả người chưa từng gặp mặt đã cùng nhau gửi lời chúc, quyên góp chi phí chung tay tiếp sức cho bé.

Đến nay, bệnh nhi đã được xuất viện để tiếp tục tập vật lý trị liệu tại nhà, theo dõi các chỉ số thần kinh, rèn luyện vận động và giao tiếp. Bệnh nhi đã thoát nguy cơ trở thành người thực vật nhờ chuyên môn và sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ Việt Nam.

Các bác sĩ khuyến cáo, dịp hè là thời điểm trẻ được nghỉ học, phụ huynh cần kiểm soát chặt khi trẻ đi chơi, chạy xe. Ngoài ra, tránh để trẻ leo trèo hái trái cây hoặc vào bụi rậm, vì có thể dẫn đến nguy cơ bị tai nạn do té ngã, hoặc bị động vật tấn công.