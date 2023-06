Sở Văn hóa Hà Nội: Các thủ tục để Blackpink biểu diễn đã đầy đủ, hợp lệ

Tại họp báo chiều 30/6, trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về sự kiện nhóm nhạc Blackpink đến Hà Nội biểu diễn vào ngày 29-30/7 sắp tới, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội, cho biết, đây là ban nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc và hiện đã lưu diễn khắp thế giới.

Theo bà Hoa, sắp tới, Hà Nội cũng là một địa điểm lưu diễn của nhóm này với hai đêm diễn ngoài trời ở sân vận động Mỹ Đình. Sở Văn hóa đã nhận hồ sơ tiếp nhận một cửa và kiểm tra các thủ tục hành chính của đơn vị tổ chức sự kiện.

"Các thủ tục đã đầy đủ, hợp lệ", lãnh đạo Sở Văn hóa Hà Nội nói và cho biết, sau khi nhận được hồ sơ xin phép của đơn vị tổ chức hai đêm nhạc, Sở đã có văn bản xin ý kiến Phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách ngành.

Trong văn bản cũng nêu rõ đơn vị tổ chức sự kiện có cam kết về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn... Do đó, Sở Văn hóa xin ý kiến của lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan như y tế, công an và đặc biệt nơi địa điểm diễn ra là quận Nam Từ Liêm.

Phó giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội trả lời câu hỏi của phóng viên báo Dân trí về sự kiện nhóm nhạc Blackpink có hai đêm nhạc biểu diễn ở Mỹ Đình (Ảnh: M.Hà).

Phó giám đốc Sở Văn hóa cho biết, đã chuẩn bị tất cả nội dung sẵn sàng cho sự kiện. Trong thời gian xin ý kiến lãnh đạo thành phố, Sở cũng chủ động ký văn bản gửi xuống quận Nam Từ Liêm và Công an thành phố để xin ý kiến về đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện.

"Đến thời điểm này, các ca khúc của nhóm nhạc Blackpink được phổ biến rộng rãi và không có gì vi phạm Nghị định 111 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật", bà Hoa khẳng định.

Nói thêm về nội dung trên, Chánh văn phòng UBND Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết thành phố đã nhận được văn bản của Sở Văn hóa về sự kiện trên. UBND thành phố sẽ có văn bản chính thức trả lời Sở trong ngày 30/6 hoặc 1/7.