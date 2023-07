Show diễn Blackpink tại Hà Nội: Không chỉ là chuyện giới trẻ "đu idol"

Đã có nhiều người hỏi: "Ban nhạc nữ Hàn Quốc làm gì trên sân khấu?", "Sao giới trẻ Việt lại cuồng thứ âm nhạc đó đến vậy"? "Blackpink để lại gì?"... Và vô vàn những câu hỏi khác nữa trước "cơn sốt" Blackpink tại Việt Nam.

Tác giả (PV) xin được mượn chia sẻ của một MC, nhà báo nổi tiếng Việt Nam - Tạ Bích Loan để trả lời cho câu hỏi trên và để dẫn dắt vào bài viết này: "Không phải tự nhiên K-pop, phim ảnh Hàn Quốc mang lại nguồn thu lớn cho nước họ và nổi tiếng khắp thế giới như vậy.

Cũng không hẳn 60.000 bạn trẻ Việt Nam "đu" thần tượng một cách nông nổi hay bị showbiz (giới giải trí) dẫn dắt cũng như không lo nay mai tuồng chèo sẽ mai một"...

Thật vậy! Đằng sau một show diễn hút 60.000 khán giả còn nhiều câu chuyện, bài học ý nghĩa khác nữa?…

"Biển hồng" ấn tượng phủ kín SVĐ Mỹ Đình trong concert của Blackpink tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Đẳng cấp show Blackpink: "Có khen thêm cũng chỉ là "vuốt đuôi"

Born Pink (hay Born Pink World Tour) là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai của Blackpink, được mở màn bằng hai đêm diễn tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10/2022.

Born Pink từng được YG Entertainment - công ty chủ quản của Blackpink quảng bá là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn nhất trong lịch sử của một nhóm nhạc nữ K-pop.

Trước khi "gây bão" với hai đêm diễn vào tối 29 và 30/7 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, Born Pink từng oanh tạc các châu lục trên khắp thế giới như: châu Mỹ (Mỹ, Canada, Mexico), châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp…), châu Úc, châu Á (Thái Lan, Trung Quốc, UAE, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, Philippines).

Hàng loạt đêm diễn của Blackpink đều ghi nhận hiện tượng "cháy vé", thường được tổ chức ở những nơi có sức chứa từ 14.000 người cho đến hơn 100.000 người.

Hơn nửa năm đi diễn không ngừng nghỉ, Blackpink đã giúp doanh thu của công ty chủ quản tăng mạnh.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Touring Data vào tháng 4/2023, concert của Blackpink đã bán được khoảng 366.000 vé trong 26 đêm diễn đầu tiên, đạt 78,5 triệu USD. Đến tháng 5/2023, con số đã vượt mốc 100 triệu USD.

Nhờ đó, Blackpink đã soán ngôi những cái tên huyền thoại như Spice Girls, TLC và Destiny's Child và trở thành nhóm nhạc nữ có tour diễn vòng quanh thế giới đạt doanh thu cao nhất lịch sử.

Những con số "biết nói" trên để cho thấy điều gì?

Blackpink "oanh tạc" với hơn 100 đêm diễn vòng quanh thế giới, đạt doanh thu "khủng" (Ảnh: Fanpage Blackpink).

Thiết nghĩ, như nhận định của nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn: "Show diễn của Blackpink hiện là số một tại thị trường thế giới. Chẳng có gì phải chứng minh thêm nữa. Không có lý do gì mà không thu được thành công ở Việt Nam. Mình có khen thêm chỉ là "vuốt đuôi".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam nhạc sĩ cũng cho hay, bản thân anh đi xem cũng rất tận hưởng và hạnh phúc khi được theo dõi một chương trình giải trí hoàn hảo.

"Tôi xem với tâm thế trải nghiệm một show diễn đẳng cấp, đỉnh cao từ âm thanh, ánh sáng đến những phần biểu diễn", anh nói.

Nhà sản xuất âm nhạc Vũ Anh Tuấn - cũng là người từng đạo diễn nhiều show quốc tế tại Việt Nam - cho biết, 16 năm trước, vào tháng 3/2007, anh đã có cơ hội trở thành nhà sản xuất duy nhất đưa Bi Rain World Tour về Việt Nam. Đó là lần đầu tiên anh được làm việc trong một môi trường tour diễn thế giới chuyên nghiệp cũng như trong một tour diễn đúng chuẩn thế giới tại Việt Nam.

"Lần này, tham dự Born Pink World Tour tại Việt Nam, tôi thấy các tiêu chuẩn quốc tế về biểu diễn và tour vẫn được thực hiện rất cẩn thận, quy mô đúng với concert của các nước khác trên thế giới từ sân khấu, thiết bị, khu vực khán giả, an ninh, tổ chức vòng ngoài…

Về phía chính quyền, tôi được biết show diễn nhận được sự hỗ trợ rất nhiều của các cơ quan Ban, ngành liên quan nên đây là tin rất vui với tất cả những nhà sản xuất show diễn như tôi.

Về phía khán giả, 2 đêm diễn với gần như không có ghế trống đã nói lên tất cả. Tất nhiên, fan (người hâm mộ) của Blackpink đã rất đông và nhiệt tình, nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả đi xem để được thưởng thức một show diễn tầm cỡ quốc tế, và tôi thấy hầu hết đều rất hài lòng. Đây cũng là một tin vui nữa cho giới tổ chức show tại Việt Nam", Vũ Anh Tuấn đánh giá.

Không "dây cà ra dây muống", với 60.000 khán giả tham dự trong hai đêm, chương trình lưu diễn Born Pink của Blackpink hiện được xem là concert "khủng" nhất được tổ chức tại Việt Nam, thỏa mãn khán giả cả phần nghe lẫn phần nhìn.

"Quá đã. Quá tuyệt, không còn lời nào để nói"; "Tuyệt vời lắm luôn, rất cháy cho dù tôi ở nhà xem live"; "Các bé đều tràn năng lượng. Yêu quá"; "Quá tuyệt, quá xúc động"... là những cảm xúc không thể nào quên của khán giả sau khi kết thúc hai đêm concert của Blackpink tại Hà Nội.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của Blackpink trong 2 đêm diễn "Born Pink" tại Hà Nội (Biên dựng: Minh Nhân).

Một số khán giả từng tham dự concert của Blackpink ở những quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á đều nhận xét, các bản phối trong đêm nhạc của nhóm tại Việt Nam cũng có sự mới mẻ và "cháy" hơn.

Trước khi đến Việt Nam, bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ của Blackpink, khán giả Việt cũng bày tỏ sự trầm trồ trước dàn âm thanh, ánh sáng mang tầm cỡ quốc tế.

Lần đầu tổ chức nhưng concert của Blackpink tại Việt Nam không hề kém cạnh so với các nước như Mỹ, Anh, Singapore, Thái Lan…

Việt Nam cũng trở thành điểm kết thúc trọn vẹn cho chuyến lưu diễn Born Pink tại châu Á của nhóm.

Theo nhà phê bình âm nhạc Thụy Kha, hai đêm nhạc của nhóm Blackpink thành công, thậm chí đêm đầu có hiệu ứng đến mức giá vé của show thứ hai lại được săn lùng rốt ráo, khán giả từ trẻ đến trung niên náo nức đội mưa, đội nắng đi xem vì nhiều lý do.

"Hai đêm nhạc thu hút số đông khán giả với kịch bản phân phối các tiết mục hợp lý, kể cả khi ca sĩ nghỉ, chỉ có vũ công diễn cũng cuốn hút đám đông khán giả.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng được đánh giá là chuyên nghiệp khi tổ chức show hoành tráng, hỗ trợ khán giả hết sức, mang lại cho khán giả những trải nghiệm đáng "đồng tiền bát gạo" của một show diễn đẳng cấp quốc tế", ông nhận xét.

Những hình ảnh của Blackpink trong đêm diễn đầu tiên tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội (Ảnh: Blackpink Nations).

Sức hút Blackpink: Hình tượng mạnh mẽ và quyến rũ

Thành công của show diễn triệu đô mang tên Blackpink không thể không kể đến sức hút từ 4 cô gái: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa.

Khác với những nhóm nhạc nữ K-pop theo hình tượng ngọt ngào, dễ thương, ở Blackpink có sự nổi loạn, cá tính và mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ - thể hiện từ âm nhạc, biểu diễn cho đến phong cách thời trang.

Đánh giá về sức hút và tầm ảnh hưởng cũng như thành công của nhóm nhạc Blackpink, nhà sản xuất âm nhạc Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh: "Có cơ hội được tiếp xúc, làm việc với khá nhiều nhóm nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc từ Super Junior, Bi Rain, JYJ, Wonder Girls…, tôi thấy, Blackpink mặc dù vẫn được tạo dựng theo công thức của một nhóm K-pop điển hình nhưng họ lại có được những điểm tạo dấu ấn rất riêng.

Có thể kể đến khá nhiều điểm như: Các thành viên đều rất xinh, mỗi người có một cá tính và hình ảnh riêng dễ nhớ.

Blackpink tạo được điểm nhấn đặc biệt trên sân khấu, từ thần thái, bài hát, vũ đạo, trang phục. Các bài hát của nhóm được đầu tư cẩn thận trong cả âm nhạc và lời ca".

Theo Vũ Anh Tuấn, 4 cô gái đều đã tạo nên những trào lưu về thời trang… Và cũng không thể không nhắc đến chương trình tuyển chọn, đào tạo và định hướng của nhà YG rất giỏi.

"Cá nhân tôi rất thích cách mà họ đặt tên nhóm cho các cô gái, mặc dù "hồng" đầy nữ tính, nhưng lại có "đen" như để chứng minh rằng, sắc đẹp chưa phải là tất cả. Họ còn là những cô gái tài năng và bản lĩnh để vượt qua khó khăn trên con đường đi tới thành công".

Blackpink hiện là "gà đẻ trứng vàng" của YG Entertainment. (Ảnh: Fanpage Blackpink).

Thật vậy, với những năm tháng khổ luyện, trau dồi kỹ năng, Blackpink hiện đã trở thành một trong những nhóm nhạc K-pop hàng đầu thế giới.

Trong suốt sự nghiệp, Blackpink không comeback (trở lại) liên tục trong một năm nhưng luôn tạo ra cơn địa chấn toàn cầu mỗi khi "trình làng" bài hát mới.

Âm nhạc của 4 cô gái được "nhào nặn" bởi nhạc sĩ, nhà sản xuất tài ba Teddy Park. Anh là chủ nhân loạt hit đình đám của nhóm Big Bang như Fantasic Baby, Bang Bang Bang…hay của 2NE1 như Loney, Missing you, Falling in love, Come back home…

Âm nhạc của Blackpink như có "chất gây nghiện" với những giai điệu bắt tai, sôi động với đa dạng thể loại từ hip-hop, pop, disco đến ballad hay pop-rock.

Dù có nhiều ý kiến cho rằng, Blackpink hiện không còn chú trọng quá nhiều vào âm nhạc, thay vào đó là tạo xu hướng cho các sản phẩm ấy bằng hình ảnh của mình.

Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp giải trí như K-pop hiện nay, Blackpink vẫn đang bảo toàn nét độc đáo cũng như dẫn đầu xu thế.

Tên tuổi của nhóm đã vượt xa khuôn khổ Hàn Quốc, trở thành nhóm nhạc nữ K-pop hàng đầu thế giới, đúng với câu khẩu hiệu "Blackpink is the revolution" (Blackpink là một cuộc cách mạng).

Cùng quan điểm với tác giả, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn nhận xét: "Tôi nghĩ Blackpink thành công là đúng. Hình ảnh của họ phải tách rời giữa hai khái niệm là âm nhạc thần tượng và âm nhạc bài bản, chính thống khác.

Khán giả không thể so sánh những idol (thần tượng) giữa việc họ hát hay không, nhảy đẹp không mà đó là sự tổng hợp.

Họ không cần phải hát như diva nhưng họ đại diện cho những phong cách sống, đại diện cho thế hệ của họ. Đó là hình ảnh của idol và Blackpink có tất cả".

Không chỉ thành công trong âm nhạc, sức ảnh hưởng của Blackpink còn đến từ những hoạt động thời trang và mỹ phẩm. Khó có nhóm nhạc nữ nào mà tất cả thành viên đều là đại sứ của những thương hiệu hàng đầu thế giới như Blackpink.

Trong khi Jennie là đại sứ thương hiệu của Chanel, Lisa là "nàng thơ" của nhà mốt Celine thì Rosé cũng là đại sứ toàn cầu đầu tiên sau 59 năm của Yves Saint Laurent và Jisoo là gương mặt đại diện của dòng mỹ phẩm Dior.

Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện của thương hiệu, những thành viên Blackpink đều được chào đón nồng nhiệt và là tâm điểm chú ý tại đó.

Với nhà phê bình âm nhạc Thụy Kha, Blackpink có chuyên môn về âm nhạc, có phong cách thời trang riêng và được đào tạo ở "lò" luyện ca sĩ được xem là khắc nghiệt tại Hàn Quốc. Điều này tạo nên thành công vượt khỏi phạm vi Hàn Quốc của nhóm.

Nhạc sĩ Tuấn Min cũng khẳng định, việc có "bệ đỡ" là YG Entertainment - một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc đã giúp cho nhóm nhanh chóng gặt hái thành công và phủ sóng toàn cầu.

"Người sáng lập YG có quan điểm: "Tài năng là yếu tố đặt lên hàng đầu, thần tượng phải thực sự tài năng mới có thể tỏa sáng. Ngoại hình hay hoàn cảnh xuất thân đều không phải là yếu tố quan trọng nhất".

Bốn thành viên của Blackpink đều đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng đều là những idol được "sàng lọc" khắt khe, phải thật sự giỏi ít nhất một trong 3 kỹ năng hát, vũ đạo, rap… tất cả những điều đó đã làm nên thành công của Blackpink", nhạc sĩ Tuấn Min chia sẻ thêm.

Từ "cơn sốt" Blackpink: Bài học kinh nghiệm và cơ hội nào cho Việt Nam?

Nhà sản xuất âm nhạc Vũ Anh Tuấn chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Sau những world tour của Bi Rain, Super Junior và Blackpink, anh hy vọng sẽ mở ra được một cánh cửa mới cho việc tổ chức các show diễn tiêu chuẩn quốc tế của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới tại Việt Nam trong thời gian tới".

Nhà sản xuất âm nhạc Vũ Anh Tuấn (áo đen) đi xem show Blackpink cùng anh, em đồng nghiệp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cũng theo nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn, việc Blackpink tổ chức thành công concert tại Việt Nam là tín hiệu tích cực cho toàn bộ thị trường biểu diễn.

Sau đây, nghệ sĩ quốc tế cũng có thêm một thị trường mới là Việt Nam để đưa vào danh sách lựa chọn thay vì một số thị trường truyền thống ở khu vực như Thái Lan, Singapore…

Nói về kinh nghiệm và khả năng làm những show tương tự như Blackpink, nhạc sĩ Huy Tuấn cho hay, để làm show tương tự như vậy ở Việt Nam, anh nghĩ là khó. Vì những gì Blackpink đã làm thì chỉ Blackpink làm được thôi, với quy mô lớn và bán vé được cả hai hôm như vậy.

"Để có thêm một cái tên tầm cỡ như họ về Việt Nam tiếp thì thị trường Việt Nam chưa đủ để đáp ứng. Show của Blackpink được tổ chức bởi phần lớn ê-kíp của nước ngoài (Việt Nam tham gia vào phần âm thanh và ánh sáng).

Không phải nước ta không đủ tiềm lực tổ chức mà vì họ đang theo một tour vòng quanh thế giới, đây là những thứ họ đã mang theo xuyên suốt. Đấy là tiêu chuẩn của họ.

Để có một thị trường mang tính bền vững hơn, là địa chỉ lưu diễn thường xuyên cho nghệ sĩ quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu từ những show diễn ở quy mô nhỏ hơn, để các nhà sản xuất Việt Nam chủ động hơn và đứng ra tổ chức các show diễn đó", nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ.

Nhà phê bình âm nhạc Thụy Kha nhận định, có lẽ phải khá lâu nữa thì âm nhạc Việt Nam mới tiến kịp âm nhạc Hàn Quốc và các nước trong khu vực, không phải vì chúng ta kém cạnh gì về trình độ chuyên môn mà chúng ta chưa có sự gắn kết đồng bộ giữa các ca sĩ, nhà sản xuất, giữa đầu ra và đầu vào của sản phẩm âm nhạc.

"Mọi thứ chỉ dừng lại ở việc cung và cầu mỗi khi có sản phẩm mới chứ không có sự gắn kết bền vững, tạo thương hiệu kiên trì, bền lâu", nhạc sĩ Thụy Kha cho hay.

Nhạc sĩ Huy Tuấn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đồng quan điểm, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn cho hay: "Tôi nghĩ chúng ta nên học hỏi về những chính sách, thể chế mang tính chiến lược về việc phát triển văn hóa của họ từ cách đây 20-30 năm.

Blackpink hay BTS là sản phẩm của một nền công nghiệp Hàn Quốc mà họ đã làm. Để làm sao có thể hỗ trợ phát triển văn hóa nói chung, coi văn hóa là thế mạnh, là mũi nhọn song song với kinh tế để có những chính sách cho nghệ sĩ và các nhà tổ chức".

Theo nam nhạc sĩ, chúng ta không thể học theo những hiện tượng như Blackpink mà phải bắt đầu từ những thứ mang tính bài bản hơn. Nền công nghiệp giải trí, biểu diễn Hàn Quốc đã có 20 năm phát triển, có không biết bao nhiêu nghệ sĩ ra nước ngoài và không thành công, cho đến giờ mới có được "quả ngọt" như thế.

"Tôi nghĩ, cơ hội tiếp xúc đa dạng âm nhạc ở Việt Nam quá ít, ngoài EDM, pop, âm nhạc thần tượng.

Những lễ hội âm nhạc sẽ là nơi để trang bị những kiến thức, mở rộng biên độ nghe của mình. Ở đó, có thể gặp những nghệ sĩ khác, ngoài những dòng chảy về idol hay dòng chảy khác của thế giới. Đó cũng là cơ hội cho cả thị trường cùng lớn mạnh và trở thành một nền công nghiệp".