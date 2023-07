Hậu show Blackpink ở Hà Nội: Đi cả hai đêm diễn vẫn muốn xem tiếp

Tuy có thời gian chuẩn bị ngắn, nhóm Blackpink đã chiêu đãi khán giả Việt Nam những màn trình diễn ấn tượng, mới mẻ và chịu khó tương tác bằng một số câu nói bằng tiếng Việt đơn giản.

Không ít người hâm mộ đã đi xem Blackpink nhiều lần trước đó nhưng khi nghe tin nhóm biểu diễn tại Hà Nội, họ sẵn sàng chi tiền để tham dự cả hai ngày liên tiếp. Với họ, được nhìn thấy thần tượng biểu diễn trực tiếp ở quê nhà là niềm hạnh phúc khó có thể miêu tả được.

Cảm xúc vỡ òa khi thần tượng biểu diễn tại quê nhà

Từng đi chuyến lưu diễn Born Pink tại Singapore, Khánh Linh (22 tuổi, Hà Nội) cho hay, được tham dự buổi trình diễn hoành tráng của thần tượng ngay tại nơi mình sinh ra và lớn lên là cảm xúc rất khác lạ.

"Khán giả Việt rất sung và tôi cảm thấy các cô gái Blackpink đã cảm nhận được điều đó. Sự nhiệt tình của khán giả trở thành động lực để nghệ sĩ trên sân khấu biểu diễn năng lượng hơn", cô chia sẻ.

4 nữ nghệ sĩ mang đến Hà Nội những màn trình diễn đầy cảm xúc (Ảnh: aang).

Tham dự concert (buổi biểu diễn) ngày 29/7, theo Khánh Linh, mọi thứ trong concert từ sân khấu, năng lượng của 4 nữ nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc, âm thanh… đều rất tuyệt vời.

Nữ sinh cho biết thêm, một trong những điểm cô ấn tượng nhất trong concert chính là màn bắn pháo hoa hoành tráng và mãn nhãn. Điều này không có ở một số buổi biểu diễn khác, đã góp phần làm nên những màn trình diễn đỉnh cao của Blackpink tại Hà Nội.

Pháo hoa trong đêm diễn "Born Pink" tại Hà Nội khiến người hâm mộ quốc tế ấn tượng (Ảnh: @tnta_05).

Ngoài ra, phần giao lưu khán giả với màn nói tiếng Việt đáng yêu hay tiết mục nhảy See tình của Jennie (thành viên Blackpink) trong ngày đầu cũng khiến cô không khỏi bất ngờ.

"Trước đó, tôi khá buồn khi Jennie - thành viên mình yêu thích nhất nhóm - liên tục nhận chỉ trích lười biếng trên sân khấu, bị hiểu lầm phân biệt đối xử với người hâm mộ ở các khu vực khác nhau. Sau khi tham gia đêm nhạc ở Hà Nội, tôi thấy mọi người đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Jennie", Khánh Linh nói.

Hơn thế nữa, mặc cho tin đồn danh sách bài hát trình diễn khiêm tốn bị tung ra trước đó, những gì Blackpink mang đến trong chuyến lưu diễn Born Pink lần này đặc sắc hơn nhiều.

Khánh Linh kể lại: "Trong khi ở Singapore, các màn trình diễn solo (từng thành viên biểu diễn) đều nguyên bản, không thêm thắt gì. Tại Việt Nam, tôi được xem những gì 4 cô gái từng mang đến sân khấu lớn như đại nhạc hội Coachella ở Mỹ".

Tuy nhiên, Khánh Linh cho hay, một số điểm tại đêm nhạc vẫn còn hạn chế.

"Cách xếp hàng check-in tại buổi trình diễn Born Pink ở Hà Nội khá lộn xộn. Khi tôi tham dự tại Singapore, lượng người cũng khá đông nhưng vào cổng check-in rất nhanh và có hàng lối, không ùn tắc", cô nói.

Lý do khiến cho việc check-in trong ngày 29/7 gặp khó khăn có thể do cơn mưa lớn bất chợt vào đúng lúc nhiều người hâm mộ đổ ra sân để kịp tham dự buổi biểu diễn của thần tượng.

"Biển hồng" được người hâm mộ Việt tạo nên trong 2 ngày biểu diễn của Blackpink (Ảnh: Twitter).

Dù thế, ban tổ chức đã phối hợp cùng lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh - trật tự trong suốt buổi biểu diễn, giúp người hâm mộ yên tâm tận hưởng không khí concert. Đây là điểm ấn tượng mà Khánh Linh thấy ở đêm diễn của Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình.

Nhìn chung, giá vé công bố ban đầu có vẻ cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, những gì concert mang lại về giá trị tinh thần và trải nghiệm rất xứng đáng.

Xứng đáng với số tiền bỏ ra, dù có đôi chút tiếc nuối

Đêm nhạc ngày 2 diễn ra muộn hơn so với ngày đầu tiên, do công tác kiểm tra vé gặp vấn đề. Ngay sát giờ biểu diễn vẫn còn hàng nghìn khán giả phải đứng đợi tại khu vực kiểm tra an ninh để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Đến khi vào được sân vận động, 4 thành viên Blackpink đã ra biểu diễn, nhiều khán giả tỏ ra bức xúc vì bỏ lỡ phần đầu của đêm nhạc. Thậm chí, một số người hâm mộ còn không thể vào sân do gặp phải tình trạng lỗi vé.

So với ngày thứ nhất, số lượng khán giả tham gia buổi biểu diễn ngày 30/7 không đông như kỳ vọng. Công tác chuẩn bị từ phía ban tổ chức cũng kém chuyên nghiệp hơn ngày đầu tiên.

Đêm diễn ngày 30/7 không đông khán giả như kỳ vọng (Ảnh: NVCC)

Ban đầu, Giang Khanh (SN 2003, Hà Nội) không có ý định đi xem Born Pink tại Hà Nội do lo ngại chất lượng của đêm diễn không bằng các quốc gia khác. Nhưng vì thấy Việt Nam là điểm dừng chân cuối cùng của Blackpink tại châu Á, Khanh đã thay đổi quyết định, mua vé vào phút chót.

Từng xem cả hai đêm nhạc của Blackpink tại Thái Lan và Việt Nam, Giang Khanh bộc bạch: "Theo tôi, chuyến lưu diễn tại Việt Nam vui hơn nhiều so với Thái Lan. Tôi được hòa chung không khí với rất nhiều người hâm mộ Việt nên cảm thấy thoải mái.

Đây cũng là lần đầu tiên họ đến Việt Nam nên nhóm có màn trình diễn rất bùng nổ và tương tác nhiệt tình với người hâm mộ. Hai điều này là sự khác biệt lớn nhất so với chặng dừng chân ở Thái Lan mà tôi từng đi".

Giang Khanh nhận thấy đêm nhạc của Blackpink tại Việt Nam hay hơn so với ở Thái Lan (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh đó, Khanh chia sẻ, bản thân cảm thấy không hài lòng với công tác chuẩn bị và cách làm việc của ban tổ chức trong suốt hai đêm biểu diễn vừa qua tại Hà Nội.

Còn Mạnh Tiến (SN 2001, Nam Định) cảm thấy rất hài lòng với những gì nhận được trong buổi biểu diễn của nhóm Blackpink vào ngày 30/7.

Mạnh Tiến chia sẻ: "Sau buổi diễn hôm qua, tôi rất hào hứng với màn trình diễn của Blackpink và cảm thấy xứng đáng với số tiền mình bỏ ra mua vé. Tôi thấy được sự tích cực mà cả nhóm đem lại xuyên suốt hai tiếng biểu diễn.

Tôi ấn tượng nhất với sân khấu cá nhân của từng thành viên Blackpink. Nhóm cũng ưu ái chiêu đãi khán giả Việt bằng một số màn trình diễn được biên đạo mới hoàn toàn.

Theo tôi thấy, Việt Nam là quốc gia thứ hai sau Pháp được xem những điều mới mẻ này. Điều đó chứng tỏ hai đêm nhạc tại Việt Nam rất được chú trọng".

Mạnh Tiến cảm thấy hài lòng với sân khấu "Born Pink" tại Hà Nội lần này (Ảnh: NVCC).

Nam sinh cho hay, nếu ở ngày đầu tiên, thành viên Rosé trình diễn ca khúc Hard to love thì ngày thứ 2, nữ ca sĩ đem đến ca khúc Gone được phối khí lại giống với sân khấu biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Hyde Park ở Anh.

Ngoài ra, trong màn giao lưu với khán giả ngày 2, thành viên Jisoo, Rosé và Lisa rất chịu khó nói tiếng Việt với người hâm mộ. Cả ba cũng bày tỏ sự khen ngợi với ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là phở, bánh mỳ và nem nướng.

Trong khi đó, thành viên Jennie luôn cố gắng đi ra sân khấu phụ nhiều lần để tương tác cùng người hâm mộ. Cuối chương trình, cô còn tự tin nhảy trên nền nhạc See tình của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Bỏ qua những sự cố không đáng có từ phía ban tổ chức, chuyến lưu diễn Born Pink tại Hà Nội đã diễn ra thành công. Hơn 20 tiết mục được nhóm Blackpink đem đến Việt Nam đều thỏa mãn được những kỳ vọng lớn của đa số khán giả tham dự.