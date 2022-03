"Hoàng tử pop" Justin Bieber ở tuổi 28: Sau "đại nạn" là "phúc lớn"?

"Hoàng tử pop" Justin Bieber ở tuổi 28: Sau "đại nạn" có phải là "phúc lớn"?

Có tất cả khi tuổi đời còn quá trẻ, Justin Bieber đã phải trả giá bằng sức khỏe tinh thần, nam ca sĩ đã bị trầm cảm suốt một thời gian dài, mới đây, vợ của Bieber lại bị một cơn đột quỵ nhẹ ở tuổi 25.

Justin Bieber sợ hãi trước cú đột quỵ của vợ ở tuổi 25

Nam ca sĩ Justin Bieber đã lên tiếng nói về đột biến sức khỏe của vợ mới đây. Người mẫu Hailey Baldwin đã bị một cú đột quỵ nhẹ khi mới ở tuổi 25.

Hiện tại, Justin Bieber đang trong tour lưu diễn "Justice". Trong buổi biểu diễn mới nhất diễn ra ở thành phố Denver (Mỹ), Justin đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của Hailey Baldwin: "Các bạn hẳn đều đã đọc tin tức và biết về việc vợ tôi vừa trải qua vấn đề sức khỏe, nhưng cô ấy ổn rồi, cô ấy rất mạnh mẽ. Trải nghiệm đó rất đáng sợ. Thật may mắn vì cô ấy đã vượt qua được".

Trong buổi biểu diễn mới nhất diễn ra ở thành phố Denver (Mỹ), Justin đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của Hailey Baldwin (Ảnh: Vogue).

Trước đó, người mẫu Hailey Baldwin chia sẻ trong một đăng tải trên mạng xã hội vào cuối tuần qua rằng cô đã phải nhập viện khẩn cấp, sau khi có những dấu hiệu của việc bị đột quỵ: "Tôi đang ngồi ăn sáng với chồng thì bắt đầu có những biểu hiện như thể gặp phải một cơn đột quỵ, tôi được đưa ngay tới bệnh viện.

Bác sĩ đã phát hiện ra tôi có một cục máu đông kích thước nhỏ trong não, gây ra tình trạng thiếu oxy ở não, dù vậy, mọi việc không nghiêm trọng, cơ thể tôi đã vượt qua được sự cố ấy và tôi bình phục hoàn toàn chỉ trong vòng vài tiếng.

Đây là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua trong đời, hiện tại, tôi đã ở nhà và mọi việc đều ổn, tôi rất biết ơn các bác sĩ và y tá đã chăm sóc cho tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, gửi những lời chúc tốt đẹp và dành nhiều yêu thương, cổ vũ cho tôi".

Sau sự việc, một số tờ tin tức showbiz cho biết rằng Justin Bieber đã bị chấn động và khủng hoảng nặng nề còn hơn cả Hailey Baldwin. Trong những năm gần đây, Bieber đã công khai việc anh bị trầm cảm và phải điều trị tâm lý.

Nam ca sĩ Justin Bieber lên tiếng nói về đột biến sức khỏe của vợ (Video: Justin Bieber/Instagram).

Trong buổi biểu diễn mới đây, Justin Bieber bắt đầu chia sẻ về đột biến sức khỏe của vợ khi bất ngờ xảy ra sự cố về điện tại đêm diễn: "Đôi khi cuộc sống diễn ra thật điên rồ, mọi chuyện xảy ra bất ngờ và chúng ta không thể kiểm soát hết mọi thứ được. Cũng như tối nay, các bạn thấy đấy, chúng ta vừa bị mất điện.

Đối với chúng ta bây giờ, được ở bên nhau tại đây, cùng nhau cười, cùng nhau hát, đó đã là điều rất tuyệt vời rồi. Chúng ta nên học cách chấp nhận những sự bất an, những điều không chắc chắn có thể xảy ra trong cuộc sống bất cứ lúc nào".

Justin Bieber trở lại showbiz sau 5 năm im ắng

Justin Bieber từng có giai đoạn tạm ngừng sự nghiệp ca hát để sửa chữa "những vấn đề từ gốc rễ" trong cuộc sống của mình. Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020, Justin Bieber không cho ra mắt album mới nào.

Nam ca sĩ từng tuyên bố sẽ chỉ trở lại với âm nhạc sau khi mọi vấn đề trong cuộc sống đã được xử lý ổn thỏa. Sau 5 năm ưu tiên dành thời gian cho bản thân, Bieber đã cho ra mắt hai album liên tiếp đánh dấu sự tái xuất của mình trong làng nhạc: album "Changes" (2020) và album "Justice" (2021). Hiện tại, Bieber đang trong tour lưu diễn quốc tế "Justice" diễn ra trong hai năm 2022 - 2023.

Justin Bieber từng có giai đoạn tạm ngừng sự nghiệp ca hát để sửa chữa "những vấn đề từ gốc rễ" trong cuộc sống của mình (Ảnh: Billboard).

Justin Bieber từng hứa với các fan rằng anh sẽ chỉ tái xuất một khi đã sẵn sàng cho sự trở lại, còn chừng nào chưa cảm thấy thực sự vững tin để đứng trên sân khấu, Bieber không muốn vội vàng, để rồi chỉ đưa lại cho fan những điều "nửa vời", trong khi bản thân nam ca sĩ mong muốn mình phải làm được nhiều hơn thế.

Trong một đăng tải trên tài khoản mạng xã hội, Justin Bieber từng lý giải về việc tại sao anh có 5 năm im ắng dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp: "Tôi đọc được rất nhiều tin nhắn của các bạn gửi tới, nói rằng các bạn muốn tôi cho ra album mới...

Tôi đã đi lưu diễn trong suốt những năm tháng tuổi teen và những năm đầu lứa tuổi 20, tôi nhận thấy, và các bạn cũng có thể nhận thấy, rằng tôi đã không vui vẻ gì trong những buổi lưu diễn cuối cùng của mình, và tôi không đáng phải chịu điều đó, các bạn cũng không đáng phải thấy điều đó.

Các bạn trả tiền để tới nghe nhạc và muốn có một đêm nhạc vui tươi đầy năng lượng sống, còn tôi lại không có tâm trạng để đưa lại cho các bạn điều đó ở những buổi biểu diễn cuối cùng của tôi (Bieber từng hủy 14 buổi biểu diễn cuối trong tour lưu diễn "Purpose" hồi năm 2017).

Tôi đã luôn quan sát, tìm kiếm, thử nghiệm, và phạm sai lầm giống như tất cả những thanh niên khác. Tôi giờ đây đang tập trung vào việc sửa chữa những vấn đề từ tận gốc rễ mà mỗi người chúng ta đều có trong cuộc sống của mình, để tôi không sụp đổ, để tôi có thể duy trì cuộc hôn nhân của mình và trở thành người cha mà tôi mong muốn. Âm nhạc rất quan trọng đối với tôi, nhưng không gì có thể quan trọng hơn gia đình và sức khỏe của tôi...".

Đối với Justin Bieber, diện mạo lạ kỳ hay hành động lạ lùng không còn là điều khiến anh phải giấu giếm công chúng (Ảnh: Billboard).

Trong giai đoạn tạm ngưng sự nghiệp ca hát, Bieber đã chia sẻ về những vấn đề sức khỏe tinh thần, về chứng trầm cảm và rối loạn lo âu. Bieber đã tìm tới trị liệu tâm lý để tìm được sự cân bằng trong cuộc sống. Bieber không che giấu những khi xuống tâm trạng tới mức khóc ngay ngoài phố, rồi nhận được những cái ôm động viên của vợ trước ống kính thợ săn ảnh.

Đối với Justin Bieber, diện mạo lạ kỳ hay hành động lạ lùng không còn là điều khiến anh phải giấu giếm công chúng để giữ gìn hình ảnh "hoàng tử pop" hoàn hảo nữa. Bieber thoải mái thừa nhận mình có những vấn đề và đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ, để có một tương lai hạnh phúc, ổn thỏa hơn.

Cái giá của việc sớm có tất cả trong tay

Bắt đầu bước chân vào nền công nghiệp âm nhạc từ năm 14 tuổi với hợp đồng thu âm đầu tiên, kể từ đó, hành trình sự nghiệp của Bieber không dừng lại. Hành trình ấy đã đưa anh tới với danh xưng "hoàng tử pop", mà cho tới giờ vẫn chưa có gương mặt nam ca sĩ nào thay thế được.

Ở tuổi 15, Bieber đã có vài người bạn gái. Ở tuổi 18, Bieber đã rất nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm với nữ ca sĩ Selena Gomez, tới mức hai người quyết định về chung sống dưới một mái nhà, với suy nghĩ như thể đang "bước vào một cuộc hôn nhân" (Bieber từng chia sẻ với tạp chí Complex như vậy).

Đã có lúc truyền thông như quay lưng với Bieber bởi sự nổi loạn ngông cuồng, phá vỡ hình ảnh của một thần tượng âm nhạc đẹp đẽ từng gây dựng được (Ảnh: Billboard).

Ở Bieber, anh có những trải nghiệm của sự trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với tuổi của mình, từ thành công sự nghiệp, tiền bạc - danh vọng, tới cả chuyện tình yêu - hôn nhân. Bieber từng chia sẻ với tạp chí WWD rằng: "Trước tuổi 25-26, tôi muốn mình kết hôn và bắt đầu chuẩn bị cho một gia đình".

Thoạt tiên, người ta tưởng đó là lời nói đùa, nhưng về sau, hóa ra Justin Bieber nói thế và làm đúng như thế. Ở tuổi 19, Bieber đã sở hữu bộ sưu tập siêu xe "triệu đô", có biệt thự riêng "triệu đô", Bieber biểu diễn trong những show cháy vé ngoài sân vận động, là chủ nhân của hàng loạt đề cử và giải thưởng âm nhạc danh giá. Justin Bieber được cả thế giới biết đến và yêu mến...

Nhưng cũng chính cậu thiếu niên dễ thương và tài năng ấy, người từng "đốn tim" fan bởi những ca khúc ngọt ngào, đã liên tiếp gây nên những vụ lùm xùm, có những hành vi nổi loạn khiến fan sửng sốt, thất vọng. Đã có lúc truyền thông như quay lưng với Bieber bởi sự nổi loạn ngông cuồng, phá vỡ hình ảnh của một thần tượng âm nhạc đẹp đẽ từng gây dựng được.

Quản lý của Bieber - ông Scooter Braun - từng chia sẻ: "Có giai đoạn tôi đi ngủ trong lo lắng, rằng mình sẽ để mất Justin Bieber. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ chết trẻ như nhiều ngôi sao âm nhạc khác. Tôi sợ cậu ấy sẽ chìm vào giấc ngủ trong khi cơ thể ngấm đầy chất kích thích và cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa".

Thế rồi, chính ông Braun đã buộc Bieber phải tạm ngừng guồng quay thu âm - lưu diễn: "Cậu ấy đã la hét vào mặt tôi, bởi cậu ấy muốn tung ra sản phẩm mới, muốn đi tour lưu diễn, nhưng nếu cứ sống như vậy, cậu ấy sẽ chết, nên tôi buộc phải từ chối". Nhưng rồi chính Bieber cũng đã kịp bình tĩnh lại để nhận ra mình cần phải cân bằng lại cuộc sống đang rất bất ổn của chính mình.

Sau những cú trượt dài của sự nổi loạn, Bieber quyết tâm lấy lại hình ảnh tích cực (Ảnh: Billboard).

Bieber nói rằng giai đoạn đen tối nhất trong cuộc sống của anh là hệ lụy của thành công đến quá sớm: "Tôi thoạt tiên là một chàng trai chân thực và giản dị, nhưng rồi tôi bắt đầu bị nhào nặn trong nền công nghiệp giải trí, càng lúc, tôi càng bị kiểm soát nhiều hơn. Ở tuổi 16, tôi đã có rất nhiều fan nữ thần tượng mình, tôi bắt đầu trở nên quá kiêu hãnh. Mọi người đều yêu thích tôi, điều đó khiến tôi trở nên hiếu thắng và ngạo mạn, đó cũng là khi tôi bắt đầu nhìn đời bằng lăng kính màu đen".

Chính lúc này, Bieber bắt đầu tìm tới chất kích thích: "Chất kích thích đặt một tấm kính tối đen giữa tôi và cuộc sống của mình. Đã có lúc vệ sĩ của tôi thường phải vào phòng tôi lúc đêm khuya để xem tôi còn thở không, mạch còn đập không".

Đến năm 2014, Bieber quyết định phải từ bỏ chất kích thích, anh cố gắng tìm lại mục đích sống đúng đắn và cho ra mắt album "Purpose", đĩa đơn "Sorry" - những sản phẩm âm nhạc với hàm ý nói về sự hối hận và chuộc lỗi.

Sau những cú trượt dài của sự nổi loạn, Bieber quyết tâm lấy lại hình ảnh tích cực, trong những phát ngôn sau này, Bieber đã nhiều lần nhận lỗi sai về mình khi từng có cách hành xử kiêu ngạo, đầy bất ổn; đồng thời với đó, anh tung ra những sản phẩm âm nhạc mới khá thành công, với những bản hit như "What Do You Mean?", "Sorry", "Love Yourself"...

Liền sau đó, Bieber tích cực đi lưu diễn trở lại. Đến cuối tháng 7/2017, Bieber tuyên bố hủy những buổi biểu diễn cuối cùng của mình trong tour lưu diễn "Purpose", anh đã thực sự trải qua một hành trình dài với rất nhiều diễn biến thăng trầm cả trong sự nghiệp ca hát và đời sống riêng tư.

Chia sẻ trên mạng xã hội khi ấy, Bieber đã viết: "Ngay tại thời điểm này, điều tôi mong muốn nhất là mình có thể tồn tại. Tôi muốn sự nghiệp của mình sẽ còn tiếp tục dài lâu, tôi muốn trái tim và tâm hồn mình khỏe mạnh, để tôi có thể trở thành con người mà tôi mong muốn".

May mắn vì có người bạn đời thấu hiểu và cảm thông

Ngay năm sau, Bieber quyết định gắn bó với người mẫu Hailey Baldwin bằng hôn nhân. Khi bước vào hôn nhân, Bieber mới 24 tuổi, còn Baldwin mới 21 tuổi. Quyết định tiến tới hôn nhân của hai ngôi sao trẻ được đưa ra rất nhanh chóng chỉ sau chưa đầy nửa năm tái hợp. Cuộc hôn nhân này đã từng gây nên những nghi ngờ về mức độ nghiêm túc.

Đáp lại những nghi ngờ, người mẫu Hailey Baldwin từng trả lời tạp chí The Cut rằng: "Quyết định này giống như kiểu "em và anh sẽ cùng nhau đối diện với cả thế giới". Hãy cho mọi người thấy chúng ta nghiêm túc và đây không phải một cuộc tình chóng vánh điên rồ".

Khi bước vào hôn nhân, Bieber mới 24 tuổi, còn Baldwin mới 21 tuổi (Ảnh: Vogue).

Trong khi Hailey Baldwin vẫn tiếp tục thăng hoa với sự nghiệp người mẫu, Justin Bieber lại bước vào một giai đoạn tạm ngừng ca hát để tập trung sửa chữa lại "những vấn đề từ tận gốc rễ". Khi ấy, Bieber đã có tất cả trong tay: tiền tài, danh vọng, hôn nhân... nhưng anh phải vật lộn với chứng trầm cảm và những vấn đề sức khỏe thể chất - tinh thần khác.

Bieber không che giấu việc mình đang trong một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng sau nhiều năm tháng hoạt động liên tục không ngừng nghỉ trong showbiz. Vì vậy, cuộc hôn nhân của Justin Bieber và người mẫu Hailey Baldwin không dễ dàng ngay từ lúc bắt đầu, bởi Bieber gặp nhiều vấn đề sức khỏe tinh thần và cần trị liệu.

May mắn là người bạn đời của "hoàng tử pop" đã luôn kiên nhẫn, thấu hiểu và cảm thông, Baldwin từng tâm sự: "Chúng tôi là hai con người trẻ tuổi học cách bước đi trong cuộc đời. Tôi sẽ không thụ động ngồi một chỗ và nghĩ mình đang sống trong giấc mơ cổ tích.

Cuộc sống luôn khó khăn. Cuộc sống cũng là kết quả của những sự lựa chọn. Không phải sáng nào bạn cũng thức dậy và cảm thấy mình đang yêu điên cuồng, rằng người bạn đời của mình thật hoàn hảo. Nếu thế thì đó không phải là hôn nhân. Nhưng hôn nhân vẫn đẹp đẽ, bởi bạn muốn cùng một người nỗ lực, cùng nhau tận tụy xây dựng một cuộc sống chung.

Chúng tôi thực sự còn quá trẻ, đó cũng là một điều khá đáng sợ. Bởi chúng tôi sẽ còn phải thay đổi rất nhiều. Nhưng chúng tôi mong muốn sẽ cùng trưởng thành bên nhau và hỗ trợ nhau để đi qua tất cả những thay đổi ấy".

Cuộc hôn nhân của Justin Bieber và người mẫu Hailey Baldwin không dễ dàng ngay từ lúc bắt đầu (Ảnh: Vogue).

Baldwin cũng thừa nhận rằng có những lúc, cô đã muốn từ bỏ Justin Bieber: "Nhiều lần tôi đã gọi cho mẹ và bật khóc rồi nói rằng có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ, bởi tôi cảm thấy mình không thể cố gắng hơn được nữa.

Tôi cảm giác như những vấn đề gặp phải sẽ kéo dài mãi mãi, nếu như thế thì làm sao tôi có thể chịu đựng được. Nhưng mẹ tôi bình tĩnh đáp: "Mọi việc rồi sẽ qua". Tôi chỉ không biết là mất bao lâu để Bieber có thể vượt qua. Trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, vẫn luôn có nhiều vấn đề xảy ra, những tổn thương và nỗi đau khiến chúng tôi phải tìm cách sửa chữa, nhưng tôi luôn cởi mở chia sẻ để bạn đời nhìn thấu nội tâm mình sau tất cả mọi chuyện".

Hôn lễ của "hoàng tử pop" Justin Bieber và người mẫu Hailey Baldwin (Video: Justin Bieber/YouTube).

***

Justin Bieber đang ở tuổi 28. "Hoàng tử pop" đã đi qua những thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống riêng. Sau giai đoạn trầm lắng trong sự nghiệp kéo dài 5 năm, Bieber đã quay trở lại, dường như anh đã vượt qua được những vấn đề của bản thân để tiếp tục sáng tạo trong âm nhạc.

Mới đây nhất, vợ chồng Bieber lại vượt qua thêm một đột biến sức khỏe xảy đến với Hailey Baldwin. Người ta thường nói "đại nạn đi qua, phúc lớn sẽ tới". Rồi đây, liệu điều này có đúng với "hoàng tử pop" Justin Bieber?

Bích Ngọc

Theo Page Six/Vogue