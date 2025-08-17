Tổng Bí thư tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng Công an nhân dân

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sáng 17/8, lực lượng CAND đã vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5.

Theo đó, để ghi nhận công lao to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ Công an trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

Đây là phần thưởng cao quý nhất cho Bộ Công an vì đã có bề dày truyền thống, có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng CAND (Ảnh: Hải Nam).

Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Sao Vàng lên Cờ truyền thống của lực lượng CAND và trao Bằng Huân chương tặng lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tác động đa chiều đến môi trường an ninh, phát triển của nước ta.

Bên cạnh đó, những loại tội phạm truyền thống biến hóa tinh vi hơn, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư lưu ý nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... đặt ra yêu cầu rất cao, rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng CAND.

Trước yêu cầu trên, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho lực lượng CAND.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Hải Nam).

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an, cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên CAND lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Bộ trưởng Công an cho rằng những chủ trương định hướng lớn, mệnh lệnh chỉ huấn quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cũng chính là nguồn động viên, khích lệ để lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

"Toàn lực lượng CAND xin hứa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững phẩm chất anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, bồi đắp lý tưởng cộng sản... phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục lập nên nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc", Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.