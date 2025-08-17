Chiếc áo “gây sốt” của Ngoại trưởng Nga khi dự thượng đỉnh ở Alaska

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mặc áo có in dòng chữ "CCCP" (Ảnh: RT).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov là một thành viên trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8.

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài gần 3 giờ tại Anchorage có sự tham gia của các quan chức cấp cao từ cả hai bên và tập trung vào việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov thu hút sự chú ý khi bước ra khỏi xe trong chiếc áo dài tay màu trắng với dòng chữ "CCCP" màu đen - chữ cái tiếng Nga của USSR (Liên Xô) - trên ngực, bên trong một chiếc áo khoác đen. Chiếc áo màu trắng có sọc đen ở cổ tay, gợi nhớ đến phong cách hoài cổ của Liên Xô.

Yekaterina Varlakova, chủ sở hữu của SelSovet - thương hiệu có trụ sở tại Chelyabinsk sản xuất chiếc áo trên - cho biết nhu cầu mua áo đã tăng vọt ngay khi ông Lavrov mặc nó.

"Bức ảnh đã gây xôn xao dư luận. Tất cả các sản phẩm có sẵn đã hết hàng vào sáng hôm qua. Khách hàng hiện chỉ có thể đặt hàng trước, dự kiến giao hàng trong vòng một đến một tháng rưỡi", bà Varlakova nói với hãng tin TASS.

Thương hiệu SelSovet, được thành lập năm 2017, đã trở nên nổi tiếng vào năm 2021 thông qua mạng xã hội với thương hiệu kết hợp thiết kế hoài cổ với hình ảnh Liên Xô.

Ông Lavrov không đưa ra bình luận nào về trang phục của mình.

Trong những năm gần đây, làn sóng văn hóa theo chủ đề Liên Xô đã phổ biến trở lại ở Nga, với các quán cà phê, quán bar và dòng quần áo theo phong cách hoài cổ. Các nhà thiết kế mô tả những món đồ này như một phần bản sắc của đất nước, khi dấu ấn Liên Xô ngày càng được coi là niềm tự hào văn hóa.

Sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ với người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 15/8 tại Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những vấn đề đã được nhất trí tại hội nghị có thể trở thành bàn đạp thúc đẩy giải quyết xung đột Ukraine và khôi phục quan hệ Nga - Mỹ.

Tổng thống Nga nhắc lại quan điểm cho rằng Ukraine là một dân tộc anh em, đồng thời nhấn mạnh mong muốn chân thành của Moscow trong việc chấm dứt xung đột.

Ông cũng nêu rõ, để có một giải pháp lâu dài cho xung đột ở Ukraine, tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng phải được giải quyết, các quan ngại chính đáng của Nga cần được xét đến và cần khôi phục một cân bằng an ninh công bằng ở châu Âu cũng như trên toàn cầu.

Đồng tình với ông Trump, ông Putin nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an ninh cho Ukraine là điều cấp thiết và bày tỏ sẵn sàng hợp tác về vấn đề này. Ông bày tỏ hy vọng rằng sự thấu hiểu lẫn nhau đạt được trong các cuộc thảo luận sẽ mở đường hướng tới hòa bình.