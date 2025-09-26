Vùng ảnh hưởng bão Bualoi cần cấm biển sớm, người dân nghỉ học, nghỉ làm

Tối 26/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia có công điện gửi 14 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ ngành về việc chủ động ứng phó với bão Bualoi.

Có kế hoạch cho học sinh nghỉ học, người lao động nghỉ làm

“Bão Bualoi đã đi vào biển Đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm. Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh khoảng 35km/giờ - gấp 2 lần tốc độ di chuyển của các cơn bão thông thường. Cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển”, công điện nêu rõ.

Theo công điện, hoàn lưu bão gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, là khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 và mưa lũ trong thời gian vừa qua.

Hướng di chuyển của bão Bualoi (Ảnh: NCHMF).

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, tránh tư tưởng chủ quan ngay sau ứng phó với bão số 9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt, từ sớm, từ xa để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Trong đó phải quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 11,5-17,0N; phía Đông kinh tuyến 112,0E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Căn cứ tình hình cụ thể, địa phương chủ động quyết định cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch (cấm biển sớm hơn so với các cơn bão trước đây) và di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn.

Đối với trên đất liền, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông…

“Các địa phương vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão, mưa lũ có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học, cho người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp nghỉ làm vào thời gian bão đổ bộ”, công điện nhấn mạnh.

Địa phương tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Cơ quan liên quan chỉ đạo chủ hồ khẩn trương vận hành xả nước để dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là các tỉnh trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Thời gian bão đạt cường độ mạnh nhất

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 26/9 bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Ngày 27/9 bão có xu hướng mạnh lên với cấp 11-12, giật cấp 15. Ngày 28/9, bão sẽ tiếp tục mạnh thêm với sức gió cấp 13, giật cấp 16

Đến sáng 29/9, dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

“Từ ngày 28-29/9 là khoảng thời gian cơn bão đạt cường độ mạnh nhất. Do yếu tố địa hình của miền Trung, gió mạnh của bão sẽ gây mưa lớn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ ngày 28/9. Khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ cũng như từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất”, ông Khiêm dự báo.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận đề nghị các địa phương tập trung mọi biện pháp kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Ảnh: Phùng Minh).

Với sức gió mạnh của bão số 10, các địa phương phải khẩn trương tổ chức chặt tỉa cây xanh, chằng chống, gia cố nhà cửa và chuẩn bị các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại.

Đặc biệt, ông Luận lưu ý hầu hết các hồ chứa hiện nay đều đã đầy nước, trong khi bão số 10 dự báo sẽ gây mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, địa phương cân nhắc các phương án chủ động xả lũ sớm.