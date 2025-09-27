Bão chồng bão, Bualoi khả năng đi thẳng vào đất liền với tốc độ rất nhanh

Nhận định này được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia) đưa ra tại cuộc họp ngày 27/9, nhằm triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh diễn biến bão số 10 rất khó lường, là "bão chồng bão", nên công tác dự báo cần được phân tích kỹ, tăng thời lượng dự báo, so sánh với các cơn bão trước để đánh giá mức độ nguy hiểm, xu hướng vận động.

Bão Bualoi tiếp tục mạnh lên, không có dấu hiệu giảm trước khi đổ bộ

“Dự báo phải chính xác phạm vi, hướng đi và hoàn lưu ảnh hưởng. Đây là dạng bão đi dọc biển, vốn rất khó dự báo, dễ gây sai lệch và ảnh hưởng đến công tác phòng tránh của người dân”, Phó Thủ tướng nhận định.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão Bualoi (Ảnh: Minh Khôi).

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão Bualoi đang trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Bão tiếp tục di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35-40km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình).

Cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết so với bão số 9, bão số 10 không chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ mặt biển hiện ở mức cao (29°C), hoàn lưu rộng và mạnh, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động mạnh, bổ sung ẩm dồi dào. Vì vậy, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, không có dấu hiệu giảm nhiều trước khi đổ bộ.

Khi áp sát vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 200km (rạng sáng 28/9), bão số 10 có khả năng đạt cường độ mạnh nhất là cấp 13-14, giật cấp 15-16. Vào đến bờ, bão vẫn còn cấp 11-12, ven biển cấp 12-13.

Dự báo từ chiều 28/9, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trọng tâm từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7, tăng dần lên cấp 12 khi bão đổ bộ vào đêm 28/9 đến rạng sáng 29/9.

Hoàn lưu rộng của bão cũng gây mưa trên phạm vi cả nước từ chiều 28/9 đến 30/9, lượng mưa phổ biến 100-300mm; riêng Thanh Hóa - Hà Tĩnh 400mm, cục bộ 600mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (Ảnh: Minh Khôi).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết từ 17h ngày mai (28/9), gió mạnh cấp 6 sẽ ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Vì vậy, các địa phương phải cấm biển ngay từ trưa nay 27/9.

Trên đất liền, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh yêu cầu cấp bách di dân khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn tất trước 17h ngày 28/9, tránh tình trạng bà con di dời muộn khi bão đã vào. Ngoài ra cần bảo đảm nhu yếu phẩm tại chỗ do nguy cơ chia cắt.

Bão Bualoi rất mạnh, nguy hiểm và khó đoán định

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết lực lượng quân đội trực sẵn sàng hiện có 240.580 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 4.000 phương tiện.

Bộ Quốc phòng sẽ bố trí lực lượng có mặt sẵn tại các khu vực trọng điểm, đề phòng tình huống bị chia cắt, cô lập, mất liên lạc, đồng thời phối hợp với các địa phương khảo sát khu vực nguy cơ, sẵn sàng điều động lực lượng từ Trung ương hoặc tại chỗ theo yêu cầu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Minh Khôi).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, công tác dự báo phải kết hợp khoa học và kinh nghiệm, trong đó cần chú ý ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão để đưa ra các quyết định điều hành xả lũ hồ chứa, sơ tán người dân kịp thời, đúng thời điểm, tránh tình huống bị động.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Bualoi được dự báo là rất mạnh, nguy hiểm và khó đoán định. Khác với bão số 9, bão số 10 sau khi đi qua Philippines không suy yếu mà tiếp tục tăng cường độ, có khả năng đi thẳng vào đất liền nước ta với tốc độ rất nhanh (35-40 km/h). Hoàn lưu bão trải dài dọc bờ biển, ảnh hưởng đến cả miền Bắc, miền Trung.

Khẳng định tinh thần chỉ đạo là phòng ngừa từ sớm, chủ động tuyệt đối, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm các mốc thời gian: Trước 12h ngày 27/9 phải kiểm soát tuyệt đối tàu thuyền trên biển; 17h cùng ngày dừng toàn bộ hoạt động trên biển.

Bên cạnh đó, bộ ngành cùng các địa phương liên quan phải xác định chính xác khu vực gió mạnh, vùng trọng yếu ven biển, đê điều xung yếu… để ra quyết định sơ tán người dân an toàn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Minh Khôi).

Các phương án phải tính đến tình huống đê kè bị vỡ, chủ động gia cố, chuẩn bị vật tư, đất đá, phương tiện và huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ". Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân có máy móc, thiết bị cần được lập rõ ràng, tránh tình trạng khi bão vào thì lúng túng, không huy động kịp.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý công tác thông tin, dự báo và truyền thông. Theo ông, đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Cơ quan dự báo phải cung cấp thông tin khoa học, chính xác, kèm khuyến cáo cụ thể để người dân hiểu, không chủ quan, cũng không hoang mang.

Ngay sau cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển khai nhiệm vụ cụ thể. Ông đề nghị các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia trực tiếp xuống kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 10 tại các địa phương trọng điểm, "ít hội họp, nhiều hiện trường", nắm chắc tình hình, có kịch bản sẵn sàng để triển khai ngay khi cần.