Xác cá voi dài 3m dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Người dân sống gần khu vực đã tới thắp hương cho cá voi (còn gọi là cá ông) theo tục lệ miền biển.

Cá ông dài khoảng 3m trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành (Ảnh: A Núi).

Lực lượng bộ đội biên phòng cũng có mặt tại hiện trường bảo vệ khu vực, chờ thời tiết thuận lợi để chôn cất cá voi theo phong tục địa phương.

Nhiều ngày nay, mưa lớn kéo dài khiến các tỉnh miền Trung hứng chịu đợt lũ lớn.

Tại thành phố Đà Nẵng, mực nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn đã vượt ngưỡng lịch sử, gây ngập nặng nhiều nơi.