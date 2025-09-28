Xác cá voi dài 10m dạt vào bờ biển đặc khu Lý Sơn

Chiều 28/9, người dân đảo Bé (đặc khu Lý Sơn), phát hiện xác một con cá voi dài khoảng 10m trôi dạt vào bờ. Con cá đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Anh Đặng Văn Sâm (đảo Bé) cho biết, xác cá voi dạt vào bờ biển gần hòn Đụn, trên thân mắc một số mảnh lưới, dây thừng. Con cá sẽ được người dân chôn cất theo phong tục địa phương.

Xác cá voi dạt vào đảo Bé, đặc khu Lý Sơn (Ảnh: Đặng Văn Sâm).

“Ảnh hưởng bão số 10 nên vùng biển Lý Sơn có sóng lớn. Người dân đảo Bé đang đợi thời tiết thuận lợi hơn để chôn cất cá voi”, anh Sâm nói.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, vùng biển đặc khu Lý Sơn có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Tỉnh Quảng Ngãi đã cấm các loại tàu thuyền ra khơi từ chiều 27/9 đến khi thời tiết ổn định.

Cá voi được ngư dân gọi là cá Ông. Ngư dân tin rằng đây là vị thần luôn che chở cho tàu thuyền khi đánh bắt hải sản trên biển. Do đó, khi cá Ông dạt vào bờ và chết, ngư dân sẽ đưa cá về an táng trong các lăng dọc bờ biển. Ở Quảng Ngãi hiện có hàng chục lăng thờ cá Ông.

Đặc khu Lý Sơn hiện lưu giữ hai bộ xương cá Ông được phục dựng lớn nhất Việt Nam. Một bộ xương dài 22m, bộ còn lại dài 18m.