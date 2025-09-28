Vụ 2 tàu cá chìm trên biển: Ngư dân ôm phao giành giật sự sống giữa biển

Liên quan đến vụ 2 tàu cá gặp nạn trên biển khi vào bờ tránh trú bão Bualoi (bão số 10), đến trưa 28/9, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã ứng cứu thành công 9/11 thuyền viên.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, ứng cứu ngư dân gặp nạn. Do ảnh hưởng của mưa bão, sóng lớn, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm hỏi sức khỏe ngư dân gặp nạn (Ảnh: Nhật Anh).

Anh Nguyễn Minh Trường (SN 1990, thuyền viên tàu cá BV-0042TS), một trong 9 ngư dân gặp nạn đã được cứu sống. Trước đó, khi tàu gặp sự cố, anh Trường phải bám vào phao tiêu trên biển, bị mưa to gió lớn quăng quật suốt nhiều giờ.

Trở về bờ, khuôn mặt anh Trường tái nhợt, tâm trạng hoảng hốt, lời đầu tiên nói với cơ quan chức năng, anh nhờ thông báo tin về mình để người nhà biết bản thân đã an toàn.

Anh Trường kể, sáng cùng ngày, thuyền đang vào bờ tránh bão không may bị sóng đánh chìm. Anh Trường và 2 ngư dân khác cố ôm lấy chiếc phao trôi giữa biển. Sau đó, sóng biển đánh mạnh khiến 2 người mất tích, còn bản thân anh bị đánh văng vào vị trí phao tiêu.

Anh Trưởng thời điểm bám vào phao tiêu giữa biển (Ảnh: Nhật Anh).

“Tôi nắm được sợi dây trên phao tiêu, khoảng thời gian đó, tôi như cận kề với cái chết, dùng hết sức bình sinh, cố bám trụ tới cùng và hy vọng cơ quan chức năng ứng cứu. Sóng lớn lắm, nó dập liên hồi làm tôi như kiệt sức, nếu lâu hơn nữa, tôi khó trụ vững”, anh Trường kể.

Đến 12h ngày 28/9, khi gió bão ngày càng mạnh, anh Trường biết bản thân khó bám trụ lâu hơn nên liều mình bơi hướng về bờ và may mắn được lực lượng chức năng tiếp ứng. Qua kiểm tra ban đầu, anh Trường bị nhiều vết thương do va đập và được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Trước đó, lúc 5h45 ngày 28/9, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ 2 tàu cá của ngư dân TPHCM, mang số hiệu BV-4670TS và BV-0042TS, gặp nạn cách bờ biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị khoảng 1,5km.

Anh Trường được đưa đi kiểm tra sức khỏe (Ảnh: Nhật Anh).

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, trong 2 tàu cá gặp nạn, một tàu bị sóng đánh chìm, tàu còn lại bị chết máy, hư hỏng. Theo lực lượng Biên phòng địa phương, tại thời điểm gặp nạn, trên 2 tàu cá có 11 thuyền viên.

Đến thời điểm này, đã có 9/11 thuyền viên được giải cứu, an toàn trở về bờ, còn 2 người mất tích. Lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm, cứu nạn.

Do ảnh hưởng của bão số 10, đến 15h ngày 28/9, tại Quảng Trị có mưa to kèm theo gió lớn. Khu vực đảo Cồn Cỏ và nhiều địa phương ven biển của tỉnh này có gió giật mạnh. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã di dời khẩn cấp 291 hộ dân với trên 1.400 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.