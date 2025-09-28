Vụ 2 tàu gặp nạn khi vào bờ trú bão Bualoi: 8 thuyền viên được giải cứu

Ngày 28/9, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, xác nhận thông tin trên.

Trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp cận cứu 7 nạn nhân, một người khác tự bơi vào bờ.

Một trong 8 ngư dân gặp nạn đã được ứng cứu, đưa về bờ an toàn (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Theo Trung tá Nguyễn Văn Anh, có một thuyền viên ôm phao nổi trên biển, cách bờ khoảng 500m, lực lượng chức năng đang tiếp cận để ứng cứu và tìm kiếm 2 người còn lại.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 5h45 ngày 28/9, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ 2 tàu cá của ngư dân TPHCM, mang số hiệu BV-4670TS và BV-0042TS, gặp nạn cách bờ biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị khoảng 1,5km.

Tàu cá gặp nạn trên biển (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, trong 2 tàu cá gặp nạn, một tàu bị sóng đánh chìm, tàu còn lại bị chết máy, hư hỏng. Theo lực lượng biên phòng địa phương, tại thời điểm gặp nạn trên 2 tàu cá có 11 thuyền viên.