Công an xuống đồng giúp dân gặt lúa "chạy đua" với bão Bualoi

Sáng 28/9, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vạn Xuân và Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đã phối hợp lực lượng quân sự, thanh niên, phụ nữ xã này khẩn trương xuống đồng “chạy đua với thời gian” để gặt lúa giúp người dân thôn Ná Mén.

Ông Hoàng Văn Khảng trú tại thôn Ná Mén, cho biết gia đình ông có 4 sào lúa nằm ở vùng trũng thấp, sắp đến ngày thu hoạch. Tuy nhiên, nhà neo người, vợ bị bệnh, nằm liệt giường, con cái đi làm ăn xa nên không kịp thu hoạch lúa trước khi bão Bualoi đổ bộ.

Công an xã Vạn Xuân xuống đồng gặt lúa giúp bà con "chạy bão" (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

“Gia đình tôi rất cảm kích và biết ơn các chú công an xã cùng các lực lượng đã đến giúp thu hoạch lúa trước khi bão vào. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời này thì gia đình tôi đã mất trắng”, ông Khảng nói.

Theo Đại úy Nguyễn Hồng Khang, Trưởng Công an xã Vạn Xuân, trước khi bão đổ bộ vào đất liền, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng để kiểm tra, rà soát những khu vực trọng điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Chiến sĩ công an cõng lúa giúp bà con (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Công an xã Vạn Xuân cũng đã xây dựng, triển khai các phương án ứng phó, di dời tài sản cho hàng chục hộ dân đến nơi an toàn.

"Sáng nay, tranh thủ thời gian trước khi bão, chúng tôi đã rà soát diện tích hoa màu có nguy cơ bị ngập lụt, hư hỏng, qua đó tuyên truyền, vận động và trực tiếp hỗ trợ người dân thu hoạch", Đại úy Khang thông tin.