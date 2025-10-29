Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trên sông Thạch Hãn

Chiều 29/10, ông Trần Thiện Nhân, Chủ tịch UBND xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông T.Đ.T. (SN 1968, trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử).

Nạn nhân được phát hiện lúc 15h30 cùng ngày trên sông Thạch Hãn, đoạn chảy qua địa phận xã Ái Tử, cách vị trí gặp nạn khoảng 800m.

Lực lượng chức năng triển khai phương tiện tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Chính quyền địa phương cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 21h ngày 27/10, ông T.Đ.T. chèo thuyền ra sông Thạch Hãn vớt gỗ tạp rồi bị nước cuốn mất tích. Thời điểm này mưa lớn, nước sông dâng cao, chảy xiết.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mưa lớn khiến 663 nhà dân địa phương bị ngập. Các xã, phường trong tỉnh đã di dời, sơ tán 137 hộ với 385 khẩu ra khỏi vùng xung yếu, nguy hiểm.

Tính đến 16h30 ngày 29/10, mực nước các sông ở Quảng Trị như Kiến Giang, Bến Hải, Hiếu, Thạch Hãn ở mức báo động 1 và đang xuống chậm, riêng sông Ô Lâu ở mức báo động 2.