Huy động hơn 60 người tìm kiếm một phụ nữ mất tích khi đi chăn bò

Chiều 21/10, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng, cho biết xã đã huy động hơn 60 người gồm dân quân, công an cùng người dân tổ chức tìm kiếm một phụ nữ mất tích khi đi chăn bò.

Trước đó sáng cùng ngày, bà P.T.X. (45 tuổi, trú tại xã Xuân Phú) đi chăn bò, đến trưa người thân vẫn chưa thấy bà X. về nhà.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm bà X. (Ảnh: UBND xã Xuân Phú).

Lo lắng có chuyện chẳng lành, người thân cùng hàng xóm đã tổ chức tìm kiếm dọc bờ sông Ly Ly (khu vực cầu Hương An) và những nơi bà X. thường chăn bò, đồng thời báo tin cho chính quyền địa phương.

Sau khi nhận thông tin, UBND xã Xuân Phú đã huy động công an, dân quân và người dân các khu vực lân cận phối hợp tổ chức tìm kiếm. Nhiều phương tiện ghe, xuồng được huy động để triển khai tìm kiếm dưới sông.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm và kêu gọi người dân hỗ trợ, cung cấp thông tin nếu phát hiện dấu vết hoặc vật dụng liên quan đến bà X. với hy vọng sớm tìm thấy nạn nhân trước khi có mưa lớn.

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, hiện chưa thể khẳng định bà X. tử vong, chỉ nghi bà mất tích vì chưa tìm thấy tung tích.