Người đàn ông mất tích khi chèo thuyền ra sông vớt gỗ trong đêm mưa lũ

Ngày 28/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị xác nhận một người dân địa phương mất tích trong mưa lũ. Nạn nhân là ông T.Đ.T. (SN 1968, trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị).

Khoảng 21h ngày 27/10, ông T. chèo chiếc thuyền nhỏ đi vớt gỗ tạp trên sông Thạch Hãn, sau đó mất liên lạc.

Nước sông Thạch Hãn dâng cao (Ảnh: Nhật Anh).

Chính quyền xã Ái Tử cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ông T. nhưng chưa có kết quả.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to khiến mực nước trên các sông dâng cao, trong đó, mực nước tại sông Thạch Hãn đang ở trên mức báo động II.

Mưa lũ khiến 663 nhà dân bị ngập, tập trung ở các xã Diên Sanh, Mỹ Thủy, Hải Lăng và Nam Hải Lăng. Nhiều tuyến đường, ngầm tràn tại Quảng Trị cũng bị ngập sâu, gây chia cắt.