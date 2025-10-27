Khởi tố 2 thuyền trưởng liên quan vụ tai nạn làm 4 người mất tích

Ngày 27/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt P.T. (44 tuổi, trú tại phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) và N.V.L. (49 tuổi, trú tại TPHCM) để điều tra về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cơ quan điều tra, T. là chủ tàu cá QNg 94990 TS và QNg 94909 TS. T. làm thuyền trưởng một tàu, tàu còn lại thuê L. làm thuyền trưởng.

Thuyền trưởng T. bị bắt để điều tra tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Tháng 8/2024, T. và L. tắt thiết bị giám sát hành trình để đưa tàu cá ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Khi đang hành nghề trên vùng biển nước ngoài, tàu QNg 94990 TS bị một tàu hàng tông chìm làm 4 thuyền viên mất tích.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đang làm rõ vai trò của một số cá nhân có liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.