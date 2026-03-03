Chủ đầu tư lý giải việc hạ cốt đường làm nhà dân Đồng Nai cheo leo bên vực

Liên quan vụ hạ cốt nền đường khiến nhà dân cheo leo bên vực, ngày 3/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư công trình) cho biết, đơn vị đã làm việc với các bên liên quan.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn, chủ đầu tư dự án sẽ hỗ trợ một phần chi phí để 8 hộ dân di dời đến nơi ở tạm. Trong thời gian đó, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân sẽ được UBND xã Tân Lợi và các đơn vị liên quan hoàn thiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai hỗ trợ một phần chi phí để người dân sang nơi ở tạm, đảm bảo an toàn (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng theo chủ đầu tư, trước khi thực hiện hạ cốt nền đường, đơn vị đã thông báo cho người dân nắm thông tin. Tuy nhiên, tiến độ thi công nhanh hơn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên 8 hộ dân trong phạm vi dự án bị ảnh hưởng.

Về sự cần thiết phải hạ cao độ nền đường, chủ đầu tư cho biết, hồ sơ thiết kế dự án ban đầu không có việc hạ cốt nền. Đoạn đường có vận tốc thiết kế ban đầu là 60km/h.

Tuy nhiên, do tình hình mới về phát triển hạ tầng, nhà chức trách đã tham mưu điều chỉnh nâng vận tốc thiết kế lên 80km/h.

Việc nâng vận tốc kéo theo nhu cầu điều chỉnh độ dốc nền đường để đảm bảo an toàn lưu thông. Trong đó, việc hạ cốt nền sâu nhất là đoạn tuyến khoảng 300m qua xã Tân Lợi, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của 8 hộ dân.

Công trường dự án mở rộng tuyến đường ĐT 753 vẫn đang được thi công (Ảnh: Hoàng Bình).

Qua kiểm tra dự án, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ghi nhận đoạn Km10+200 đến Km10+550 (thuộc gói thầu XL04, khu vực có 8 hộ dân) đã được nhà thầu thi công hoàn thiện phần móng cấp phối đá dăm rộng 18-14m.

Nhà thầu đang thực hiện đào hạ mái taluy dương theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 14/7/2025 (sau thời điểm sáp nhập tỉnh Bình Phước và Đồng Nai). Một số đoạn đã hạ sâu 7-8m, cần thêm diện tích để xử lý nên phải chờ người dân tạm thời di dời đến vị trí khác.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 (nối phường Đồng Xoài đến cầu Mã Đà) được phê duyệt vào cuối năm 2023, có chiều dài 13km. Tuyến đường đi qua xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước.

Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.