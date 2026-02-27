Đồng Nai lấy sân bay Long Thành làm động lực mới cho phát triển đột phá

Ngày 27/2, tại kỳ họp thứ 10, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chiến lược đối với tỉnh Đồng Nai mới sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước cũ. Nội dung về quy hoạch được cử tri toàn tỉnh rất quan tâm.

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Đồng Nai sáng 27/2 (Ảnh: Hoàng Bình).

Tỉnh Đồng Nai có diện tích 12.737,18 km2, bao gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã (72 xã và 23 phường) với ranh giới hành chính được xác định: Phía Tây và Tây Nam giáp TPHCM, phía Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, phía Đông giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Bắc giáp Campuchia.

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định phát huy vị thế Đồng Nai trong vùng và quốc tế, tăng cường kết nối, giao thương với Campuchia và các địa phương khác. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường và không gian, góp phần thực hiện mục tiêu mà Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Đặc biệt, Đồng Nai sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của một tỉnh trọng điểm trong khu vực Đông Nam Bộ, có khu vực biên giới, lấy sân bay Long Thành, hành lang ven sông Đồng Nai làm động lực mới cho phát triển đột phá. Thu hút đầu tư có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sinh học; đổi mới sáng tạo; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ tổng hợp, trọng tâm là giáo dục - đào tạo, y tế, logistics, du lịch.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Trong triển khai quy hoạch đô thị sân bay Long Thành, điểm nhấn là thành lập khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu đổi mới sáng tạo, khu giáo dục đào tạo đại học chất lượng cao, khu logistics hàng không và trung tâm dịch vụ hàng không.

Đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, tốc độ tăng trưởng cao, vượt qua ngưỡng thu nhập cao trong nhóm đầu của cả nước. Kinh tế phát triển năng động và đi đầu trong phát triển kinh tế hàng không, kinh tế bạc, kinh tế tầm thấp, công nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngoài sân bay Long Thành, các khu đô thị ven sông là động lực phát triển mới của Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Quy hoạch tỉnh cũng chỉ rõ trong 5 năm tới, hệ thống kết cấu hạ tầng và xã hội, hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc, với đặc trưng là phát triển đô thị sân bay, đô thị sinh thái đẳng cấp quốc tế, đủ điều kiện tổ chức sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế. Phát triển hài hòa, không ai bị bỏ lại phía sau, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa; bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2035, đến năm 2050 Đồng Nai đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại.

Đồng Nai hướng đến là nơi tập trung trí thức và nhân tài, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm góp phần hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. Phát triển hài hòa, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau.