Đồng Nai xin nhận góp ý về hướng tuyến metro nối sân bay Long Thành

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Cục Tác chiến... và các sở ngành, địa phương tại TPHCM và Đồng Nai để xin ý kiến về hướng tuyến metro từ Suối Tiên (TPHCM) đến sân bay Long Thành.

Trước đó, ngày 10/2, công ty Donacoop (doanh nghiệp được giao nghiên cứu, đề xuất dự án) đã trình UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận phương án hướng tuyến metro để triển khai các bước tiếp theo.

Dự kiến hướng tuyến Metro Suối Tiên - Trung tâm hành chính Đồng Nai - Sân bay Long Thành (đường màu đỏ) (Đồ họa: Ngọc Tân).

Để có cơ sở chấp thuận hướng tuyến dự án, Sở Xây dựng Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt và ACV cho ý kiến với phương án hướng tuyến trong khu vực sân bay Long Thành, liên quan đến kết nối với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và nhà ga sân bay.

Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) xem xét cho ý kiến với các vị trí tuyến metro đi qua đất quốc phòng; Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM cho ý kiến với phương án tuyến qua địa phận TPHCM.

Sở Xây dựng Đồng Nai cũng đề nghị các sở, ngành và UBND cấp phường, xã của tỉnh Đồng Nai (nơi có tuyến metro đi qua) có ý kiến với các nội dung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao.

Các góp ý, phản hồi cần gửi về cho Sở Xây dựng Đồng Nai trước ngày 10/3, làm cơ sở để sớm triển khai dự án, phát huy hiệu quả khai thác sân bay Long Thành.

Trước đó, ngày 13/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, làm việc tại công trường sân bay Long Thành. Trong số các chỉ đạo được đưa ra, Tổng Bí thư yêu cầu sớm khởi công Metro Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - Sân bay Long Thành để kết nối hệ thống metro nội đô TPHCM trực tiếp đến sân bay.