Vụ thuế xin tiền "động viên tinh thần cán bộ": Do xã, phường yêu cầu?

Ngày 4/3, lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với phóng viên Dân trí về việc thuế cơ sở gửi tờ trình đến hàng chục xã, phường xin kinh phí để “động viên tinh thần cán bộ”.

Theo đó có 3 đơn vị gửi tờ trình đến các xã, phường thuộc địa bàn phụ trách để xin hỗ trợ kinh phí. Tùy từng xã, phường mà thuế cơ sở xin hỗ trợ 30-50 triệu đồng. Qua đó có 20 xã, phường đã chuyển tiền hỗ trợ.

Trụ sở Thuế tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi, thuế cơ sở ban hành các tờ trình xin hỗ trợ kinh phí nhưng không báo cáo với cấp trên. Tuy nhiên, bản chất của việc xin hỗ trợ nhằm phục vụ công việc.

Ông Tiếp cho rằng, văn bản gửi các xã, phường có nhiều câu từ chưa phù hợp đã tạo dư luận không tốt. Việc này đã ảnh hưởng đến nỗ lực, uy tín của ngành thuế.

“Việc đề nghị hỗ trợ kinh phí để động viên tinh thần cán bộ là không phù hợp, tạo dư luận không tốt. Tôi sẽ cho kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc này”, ông Tiếp nói.

Trên thực tế, lãnh đạo nhiều xã, phường cho biết rất bất ngờ, lúng túng khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thuế. Do không có kinh phí nên nhiều địa phương đành “làm ngơ” hoặc chỉ hỗ trợ một phần nhỏ so với số tiền cơ quan thuế đề nghị. Thế nhưng, lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi lại cho rằng việc cấp dưới ban hành văn bản là do được các xã, phường yêu cầu.

“Trong quá trình phối hợp công việc cấp xã nói cơ quan thuế làm tờ trình để được hỗ trợ. Do đó thuế cơ sở mới ban hành văn bản gửi đến các xã, phường”, ông Tiếp nói.

Cũng theo ông Tiếp, quan điểm của Thuế tỉnh Quảng Ngãi là sẵn sàng trả lại tiền cho các đơn vị đã hỗ trợ. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề nên Thuế tỉnh phải xin ý kiến chỉ đạo.

