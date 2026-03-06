Ông Thích Nhuận Đạt đã hoàn tục từ nhiều năm trước

Trưa 6/3, thông tin với phóng viên báo Dân trí, Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó chánh Văn phòng thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết người đàn ông đang được bàn tán nhiều trên mạng xã hội cùng một phụ nữ tên T., từng có thời gian đi tu, nhưng đã xin hoàn tục từ nhiều năm trước.

"Người này sau khi hoàn tục đã đi du lịch cả nước ngoài, không còn liên quan đến giáo hội", Đại đức Thích Nguyên Chính khẳng định.

Được biết, người đàn ông trong câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua thường được gọi là Thích Nhuận Đạt.

Ông Thích Nhuận Đạt và người phụ nữ tên T. (Ảnh: J.B.).

Mấy ngày qua, trên các nền tảng xã hội như Facebook, TikTok xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến một người được giới thiệu là “thầy” hoặc “cư sĩ” với pháp danh Thích Nhuận Đạt cùng một phụ nữ tên T..

Các nội dung liên quan đến các bài viết, cho rằng hai người có tranh chấp về tài chính cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư.

Bên cạnh đó, các bài viết cũng nêu ông Thích Nhuận Đạt từng tham gia các hoạt động chia sẻ về Phật pháp. Còn người phụ nữ thường gọi là T. hoạt động kinh doanh.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục nắm tình hình và thông tin chính thức khi có kết quả xác minh từ các địa phương liên quan.