Đảm bảo 3 dự án metro nối TPHCM với sân bay Long Thành không lệch công nghệ

UBND TPHCM vừa có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm. Việc xác định công nghệ được thực hiện gấp rút trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu khởi công dự án này trước ngày 20/4.

Theo UBND TPHCM, dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm là bộ phận thuộc trục đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành (Đồng Nai), phải hoàn thành trước năm 2030.

Trên cơ sở được thành phố giao lập báo cáo khả thi, Công ty Đại Quang Minh đã đề xuất phương án công nghệ và danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn cho dự án này; bảo đảm cơ bản đồng bộ với Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đã khởi công.

Nhánh metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành gồm 3 dự án: Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Nhằm bảo đảm tính liên thông, đồng bộ toàn tuyến và phù hợp quy định kỹ thuật chuyên ngành, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến thống nhất với danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án Metro Bến Thành - Thủ Thiêm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công ty Đại Quang Minh cho biết, hai dự án Metro Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành sẽ có tiêu chuẩn công nghệ tương đồng với Metro Bến Thành - Tham Lương.

Điều này đảm bảo một chuyến tàu điện có thể chạy không dừng từ khu vực sân bay Tân Sơn nhất đến sân bay Long Thành, thông qua đường ray của 3 dự án metro mà không cần trung chuyển ke ga.

Để đảm bảo liên thông về công nghệ và quy chuẩn kỹ thuật, dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đã được chuyển đổi loại hình từ LRT (đường sắt nhẹ) sang MRT (tàu điện ngầm hoặc đi trên cao) tương tự Metro số 2 TPHCM.