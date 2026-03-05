Thương lái Trung Quốc mua trâu chọi thua cuộc giá 350 triệu đồng

Trong trận chung kết Lễ hội chọi trâu Hải Lựu (xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ) diễn ra ngày 5/3, trâu số 18 đã thua trâu số 05 chỉ sau chưa đầy 1 phút giao đấu.

Khi trâu số 18 được đưa ra khu vực giết mổ ngay phía sau sân vận động xã Hải Lựu, một thương lái người Trung Quốc đến và đặt vấn đề mua bán với chủ trâu.

Sau một hồi trao đổi, mức giá 350 triệu đồng cho “ông Cầu” (tên gọi trâu chọi của người dân địa phương) đoạt giải nhì tại lễ hội năm nay, được hai bên thống nhất.

Chủ trâu số 18 bàn giao trâu cho thương lái người Trung Quốc trước sự chứng kiến của rất nhiều du khách thập phương tới tham dự Lễ hội chọi trâu Hải Lựu (Ảnh: Thế Kha).

Chủ trâu cùng những người chăm sóc lập tức dắt trâu ra khỏi khu vực tổ chức lễ hội để bàn giao cho người mua trước sự bất ngờ của không ít du khách thập phương.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhiều thương lái người Trung Quốc tới xã Hải Lựu theo dõi sát sao các cuộc tranh tài của 20 “ông Cầu” suốt hai ngày qua. Nhiều người dân kể, trong ngày khai mạc lễ hội (4/3), một trâu chọi thua cuộc cũng được bán với giá 350 triệu đồng.

Mức giá này được cho là tương xứng với trâu chọi nặng trên 300kg, da láng bóng, cơ bắp săn chắc do được những người có kinh nghiệm ở Hải Lựu chăm sóc kỹ lưỡng suốt một năm qua.

Người mua trâu nói sẽ tiếp tục chăm sóc, huấn luyện để trâu được tham gia các lễ hội chọi trâu khác ở Trung Quốc.

Trâu vô địch Lễ hội chọi trâu Hải Lựu được chủ trâu xẻ thịt ngay sau trận chung kết, bán với giá 5 triệu đồng/kg nhưng cũng không đáp ứng được hết nhu cầu của du khách (Ảnh: Thành Đông).

Một thành viên Ban tổ chức cho biết, “ông Cầu” vô địch được xẻ thịt ngay sau trận chung kết để bán cho du khách thập phương cũng như hiến sinh thủ cấp tạ lễ Thành hoàng làng chiều 5/3. Đối với những trâu chọi thua trận, người chủ trâu có thể xẻ thịt bán hoặc bán trâu cho người có nhu cầu để tiếp tục huấn luyện, tham gia các giải chọi trâu khác.

Ban tổ chức ước tính trên 10 vạn du khách thập phương đã tới xã Hải Lựu tham dự lễ hội chọi trâu diễn ra ngày 4-5/3 (ngày 16-17 tháng Giêng âm lịch hằng năm).

Để chuẩn bị cho lễ hội, mỗi năm các thôn, làng ở xã Hải Lựu đều cử người tới các tỉnh phía Bắc như Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên… “tuyển trâu”.

Người vinh dự được giao nhiệm vụ tìm và nuôi dưỡng “ông Cầu” phải có uy tín, kinh nghiệm, gia đình thuận hòa, con cháu hiếu thảo.

Quá trình chăm sóc, huấn luyện được người dân ở đây thực hiện công phu, nghiêm ngặt từ vệ sinh chuồng trại đến chế độ dinh dưỡng và luyện tập, nhằm giúp trâu chọi thuần thục một trong bốn thế đánh đặc trưng: bổ đao (bổ sừng từ trên xuống), hổ lao (lao thẳng vào đối thủ), móc mắt/lấy cáng (móc sừng vào điểm yếu) và quay sừng/đỡ đòn (phản công linh hoạt).

Những "ông Cầu" ở Hải Lựu được người dân chăm sóc kỹ lưỡng suốt một năm trời để tham gia giải đấu (Ảnh: Thành Đông).

Trâu chọi được người nuôi dưỡng chăm sóc rất kỹ lưỡng, bổ sung dinh dưỡng từ thân mía thái nhỏ và mật mía để tăng sức bền, giúp da láng bóng, thân hình khỏe mạnh. Cỏ voi trộn với cám sẽ đảm bảo giúp trâu có thể lực sung mãn, cơ bắp săn chắc.

Người chăm sóc các “ông Cầu” ở Hải Lựu không sử dụng cám công nghiệp vì lo ngại ảnh hưởng đến chất lượng thịt cũng như phong độ thi đấu. Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, sẵn sàng “tử thương” với đối thủ của những chú trâu được người huấn luyện nơi đây đề cao.