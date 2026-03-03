TPHCM chốt mốc khởi công 2 đoạn metro nối sân bay Long Thành

Ngày 3/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường dự phiên họp của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Phát biểu từ điểm cầu TPHCM, ông Bùi Xuân Cường khẳng định ưu tiên của thành phố trong việc tạo trục kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành đang được hoàn thiện (Ảnh: Nam Anh).

Vừa qua, TPHCM đã khởi công tuyến metro từ Tham Lương về Bến Thành (trong đó có phần nối sân bay Tân Sơn Nhất). Ông Bùi Xuân Cường cho biết, thành phố sẽ đẩy nhanh khởi công tiếp đoạn Metro Bến Thành - Thủ Thiêm trong tháng 4 và khởi công tuyến Thủ Thiêm - Long Thành vào tháng 6.

Ba tuyến nói trên nằm trong số 6 tuyến metro mà TPHCM ưu tiên triển khai nhanh, áp dụng cơ chế đặc thù từ Trung ương để hoàn thành trước năm 2030.

Thành phố cũng đang phối hợp với Cục Đường sắt để đề xuất khung tiêu chuẩn áp dụng riêng cho hệ thống metro TPHCM, hướng tới việc hình thành ngành công nghiệp đường sắt trong nước.

Quy hoạch metro kết nối TPHCM với sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Từ nay đến năm 2035, TPHCM dự kiến triển khai 10 tuyến đường sắt với tổng nhu cầu vốn khoảng 345.000 tỷ đồng. Hiện nay, thành phố mới chỉ cân đối được khoảng 40%, tương đương 125.000 tỷ đồng.

Do đó, lãnh đạo TPHCM kiến nghị Trung ương bổ sung khoản ngân sách 220.000 tỷ đồng để đảm bảo hoàn thành hệ thống metro theo đúng kế hoạch.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, TPHCM đang chuẩn bị quỹ đất tái định cư 6ha cho khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng (theo ranh giải phóng mặt bằng sơ bộ). Thành phố sẽ chủ động xây trước khu tái định cư này.

Khu vực dự kiến xây dựng ga Thủ Thiêm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (Ảnh: Bảo Quyên).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ sớm bàn giao ranh giải phóng mặt bằng chính thức của dự án để địa phương có cơ sở pháp lý triển khai chặt chẽ, đồng bộ và bố trí vốn ngân sách.