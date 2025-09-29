Tàu cá cùng 8 ngư dân bị mất liên lạc nhiều ngày trên biển

Ngày 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết đang nỗ lực tìm kiếm một tàu cá cùng 8 ngư dân mất liên lạc trên vùng biển cách Đông Nam Quy Nhơn 147 hải lý. Cùng ngày, một tàu cá khác với 11 ngư dân cũng gặp sự cố mắc cạn tại quần đảo Trường Sa.

Trước đó, vào ngày 28/9, ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) trình báo tại Đồn Biên phòng Tam Quan Nam về việc tàu cá BĐ 97258 cùng 8 lao động mất liên lạc khi đang hoạt động tại vùng biển cách Đông Nam Quy Nhơn.

Các tàu cá vào neo đậu tránh bão khu vực biển Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Tàu cá BĐ 97258, hành nghề mành chụp và câu cá ngừ đại dương, xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 12/9.

Đến 20h13 ngày 27/9, tàu này mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình khi đang ở vùng biển ngoài khơi Gia Lai.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã thông báo và huy động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng 29/9, vẫn chưa liên lạc được với tàu cá này.

Cũng trong sáng nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nhận được tin báo từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV về việc tàu cá BD 96732, do ông Ngô Trái (trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng 11 lao động bị mắc cạn tại khu vực đá ngầm thuộc cụm đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa.

May mắn, tàu BD 96732 đã liên lạc được với một tàu cá gần đó để hỗ trợ lai dắt. Dự kiến, đêm 29/9, khi thủy triều lên cao, tàu sẽ được lai dắt ra khỏi bãi cạn. Toàn bộ 11 thuyền viên trên tàu hiện có sức khỏe ổn định.