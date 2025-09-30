Sạt lở đất, 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang mất tích

Ngày 30/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất đá cuốn trôi 4 người.

Các nạn nhân gồm: V.C.S. (SN 1982), H.T.D. (SN 1980), V.X.H. (SN 2003), V.M.H. (SN 2024). Theo ông Chung, 4 người bị mất tích đều là người trong một gia đình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú hỗ trợ tìm kiếm người mất tích tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Theo Chủ tịch xã Lũng Cú, mưa lũ xảy ra trên địa bàn còn khiến 6 ngôi nhà và chuồng trại tại thôn Mã Lầu A bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài 4 người bị mất tích, các hộ còn lại đã được lực lượng chức năng của xã di chuyển tới nơi an toàn.

Sau khi thiên tai xảy ra, Đảng ủy, UBND xã Lũng Cú đã chỉ đạo, phân công các đơn vị chức năng di chuyển người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) trong 24 giờ qua (từ 10h ngày 29/9 đến 10h ngày 30/9), các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; tại Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng cấp 3; tại Thái Nguyên, Thanh Hóa cấp 2.

Dự báo từ nay đến ngày 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, sông Lô; sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông La tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang) lên trên báo động 3, đỉnh lũ trên sông Thao (Phú Thọ), sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 1-2; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở mức báo động 2.