18 người dân miền Trung đang mất tích trên biển

Sáng 30/9, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lúc 6h cùng ngày, người dân phát hiện 2 thi thể dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch (Quảng Trị).

Nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, xác minh danh tính và triển khai thủ tục pháp lý. Theo thông tin sơ bộ ban đầu, các nạn nhân là thuyền viên 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS, gặp nạn khi bão Bualoi đổ bộ.

Tàu BV-92756-TS dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch (Ảnh: Tiến Thành).

Qua nhận dạng, bà Nguyễn Thị Bé, chủ 2 tàu cá nêu trên, xác định các thi thể là N.V.C. (SN 1994, quê tỉnh Đồng Tháp), thợ máy và T.H.T. (SN 1984, quê tỉnh An Giang), thuyền trưởng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tại địa phương này còn 10 người mất tích trong mưa bão trên địa bàn.

Trong đó 7 thuyền viên của 2 tàu cá BV-92756TS và BV-92754, bị đứt neo trôi tự do ra rồi chìm (lúc này trên 2 tàu cá có 13 thuyền viên, trong đó 4 người bơi được vào bờ, 9 người khác mất tích đã tìm được 2 thi thể); 2 ngư dân của tàu BV-0042TS (chìm khi vào bờ trú bão) và một học sinh bị nước lũ cuốn trôi.

Bà Nguyễn Thị Bé, chủ các tàu cá buồn bã trước vụ việc (Ảnh: Tiến Thành).

Liên quan đến 2 tàu BV-92756TS và BV-92754TS ở Quảng Trị bị đứt neo trôi ra biển tại khu vực cửa Gianh, cơ quan chức năng đã tìm thấy tàu BV-92756TS dạt vào bờ biển trong tình trạng lật úp. Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai lực lượng và phương tiện trục vớt con tàu.

Trong khi đó, ngành chức năng tỉnh Gia Lai cũng cho biết chưa liên lạc được với tàu cá BĐ-97258TS cùng 8 ngư dân mất liên lạc trên biển.

Theo lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, hiện khu vực tàu cá cùng 8 ngư dân mất liên lạc, thời tiết bình thường. Các lực lượng chức năng cùng nhiều tàu cá ngư dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị trục vớt tàu cá gặp nạn (Ảnh: Tiến Thành).

Trước đó, tàu cá BĐ-97258TS có 8 lao động, do ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú tại phường Hoài Nhơn Đông), làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná (Khánh Hòa) từ ngày 12/9.

Lúc 20h13 ngày 27/9, khi đang hoạt động trên vùng biển, cách Đông Nam phường Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 147 hải lý, thiết bị giám sát hành trình của tàu bị mất kết nối, khiến tàu cá mất liên lạc với gia đình đến nay.

Sáng 30/9, các lực lượng chức năng 2 tỉnh Quảng Trị và Gia Lai tiếp tục tìm kiếm 18 người còn mất tích trong bão Bualoi nhưng chưa có kết quả.