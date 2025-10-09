“Hàng chục nghìn tỷ đồng sửa ô tô sau mưa lũ”

Chiều 9/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai để chia sẻ thông tin về tình hình lũ sau bão.

Từ đầu năm tới nay Việt Nam đã xảy ra 20 loại hình thiên tai trên các vùng miền.

“Có những loại hình thiên tai đã vượt quá sức chịu đựng của một nhóm người dân, đặc biệt nhóm yếu thế. Thiên tai gây hậu quả rất nặng nề, thiệt hại về tài sản rất lớn, đến nay ước tính khoảng 35.000 tỷ đồng”, ông Hiệp thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp chiều 9/10 (Ảnh: Thế Kha).

Cũng theo ông Hiệp, con số thiệt hại đó mới chỉ là ước tính, chưa bao gồm những thiệt hại do mưa lũ sau bão vừa qua ở các tỉnh, trong đó có Hà Nội, Thái Nguyên, với hình ảnh hàng loạt ô tô ngập chìm trong nước.

“Con số thiệt hại đó chưa bao gồm hàng chục nghìn tỷ đồng sửa chữa ô tô bị ngập sau mưa lũ”, ông Hiệp nói.

Nói với các đối tác quốc tế, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng thiên tai năm nay đã kéo giảm 0,2% điểm tăng trưởng của Việt Nam.

“Thiên tai năm nay rất bất thường, diện ảnh hưởng rất rộng, mưa lũ sau bão rất lớn, quy luật thay đổi hoàn toàn: Cơn bão đầu mùa thì vào miền Trung, cuối mùa lại vào miền Bắc. Mọi quy luật đều đã thay đổi”, ông Hiệp cho hay.

Dẫn chứng thêm, Thứ trưởng Hiệp nói các mực nước lũ đo được đến nay đều vượt mức lịch sử. Lũ năm nay ở tỉnh Thái Nguyên vượt lịch sử 1,09m.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ước tính thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng sửa chữa ô tô ngập nước sau mưa lũ (Ảnh ô tô ngập ở Thái Nguyên: MXH).

“Các điểm chúng tôi đo được đều chưa từng ghi nhận ở Việt Nam. Lũ lụt như thế này cuốn trôi mọi thứ”, ông Hiệp nói và cho rằng người dân đang rất cần lương thực, thực phẩm, nước uống, nước sạch, khôi phục nhà cửa, sản xuất.

Riêng nhà cửa ở vùng có lũ, theo khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ bản 100% phải sửa sang lại mới ở được.

Chính phủ Việt Nam sắp tới sẽ có một nghị quyết riêng, nguồn lực lấy từ ngân sách để khắc phục hậu quả mưa bão từ đầu năm tới nay. “Nhưng chắc chắn nguồn lực đó không thể đủ. Sáng nay, chúng tôi đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ rằng các tổ chức quốc tế cũng đang sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam”, ông Hiệp thông tin.

Tại cuộc họp, đại diện các tổ chức quốc tế đều chia sẻ với những thiệt hại mà Việt Nam đang phải đối mặt khi liên tiếp hứng chịu các cơn bão và tình trạng ngập lụt diện rộng sau bão.

Gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân thiệt mạng và những địa phương đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, các đại diện quốc tế chung nhận định rằng quy mô thiệt hại đòi hỏi một phản ứng khẩn cấp và có sự phối hợp chặt chẽ.

Đại diện các tổ chức quốc tế cũng cam kết chung tay hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Nước lũ dâng cao đã khiến hàng loạt các xã ven sông Thương của tỉnh Bắc Ninh như Tiên Lục, Bố Hạ... bị ngập lụt nghiêm trọng (Ảnh: Mạnh Quân).

Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) tại các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa đã khiến 15 người chết, mất tích.

Gần 222.900 nhà bị ngập nước (Thái Nguyên 200.000 nhà; Bắc Ninh hơn 11.000 nhà; Cao Bằng 7.300 nhà; Lạng Sơn 3.000 nhà, Hà Nội 1.055 nhà…); hơn 700 nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng. Hiện còn khoảng gần 83.800 nhà bị ngập nước.

Về nông nghiệp, theo thống kê, 23.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 2.300 con gia súc, trên 357.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng dừng hoạt động; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc giao thông.