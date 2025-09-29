Chủ khách sạn ở Huế mở cửa miễn phí đón người dân, du khách tránh bão

Chia sẻ lên trang cá nhân, chị Liễu Trang cho biết sẽ đón bất cứ người dân, du khách hoặc sinh viên ở những khu vực không an toàn tới tạm trú ngày Huế mưa bão lụt lội.

Chủ khách sạn cho biết, chị có một khách sạn nằm ở phường Thuận Hóa còn trống 15 phòng. Ngoài ra, chị còn có các căn villa ở phường Thủy Xuân với 6 phòng trống. Tất cả các cơ sở lưu trú đều xây dựng ở vị trí cao ráo, không ảnh hưởng bởi lụt lội, thuận tiện cho người lưu trú vào dịp mưa lũ.

Sau bài viết chia sẻ của chị Trang, hơn 10 người dân sống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh - khu vực bị ngập sâu, đã tìm tới xin ở lại. Một số sinh viên đang thuê trọ chịu cảnh nước dâng cao ngang gối, cũng tới nhờ chị Trang sắp xếp chỗ ở.

Khi có khách tới, chị Trang sẽ sắp xếp phòng để ở theo nhóm nhỏ vốn quen biết nhau hoặc các gia đình cho thuận tiện. Khách được cung cấp mọi cơ sở vật chất, điện nước, wifi, chỗ tắm rửa miễn phí như khách lưu trú thông thường.

"Nhìn thấy cảnh người dân, du khách rơi vào cảnh lụt lội rất tội, nên chỉ cần còn phòng trống, tôi sẽ mở để đón mọi người tới ở", chị Trang chia sẻ.

Cùng bạn thuê trọ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Nguyễn Linh Đan, 18 tuổi, sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, lần đầu chứng kiến cảnh nước lụt dâng cao tới ngang gối nên rất hoảng loạn.

Cô cùng 2 bạn trong phòng chỉ vội dọn dẹp, kê những món đồ có giá trị lên cao, nhưng không tránh được thiệt hại. Nghe một số anh chị khóa trên mách bảo, Linh Đan cùng các bạn di chuyển khoảng 5km tới khách sạn của chị Trang trên đường Võ Thị Sáu, xin ở nhờ vài hôm đợi nước rút.

"Nếu vẫn bám trụ ở phòng trọ, tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Lúc cả nhóm đang hoang mang, được chị chủ khách sạn đón nhận cho ở nhờ miễn phí vài ngày, chúng tôi đều ấm lòng", Linh Đan cho biết.

Phòng trọ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP Huế ngập sâu (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, chị Phan Hoàng Dung, sinh năm 1997, nhà ở khu vực Quảng Thành nay thuộc phường Hóa Châu là nơi vừa xảy ra lốc xoáy. Khu vực nơi chị sinh sống nhiều nhà dân bị tốc mái gây hư hỏng nặng. Dự sinh con ngày 29/9 nên chị Dung và chồng phải rời nhà sớm, liên hệ với chủ khách sạn để xin lưu trú vài hôm.

"Giữa ngày mưa lụt lại sắp sinh con, nhận được sự hỗ trợ của chị Trang, tôi thực sự biết ơn", chị Dung nói.

Nhận được sự hỗ trợ của chị Trang không chỉ nơi ở, còn có bữa ăn miễn phí, chị Dung rưng rưng cảm động. Chị cho biết khách sạn cách nhà chị khoảng 12km, ở khu vực cao ráo rất an toàn. Chủ khách sạn còn tạo điều kiện để vợ chồng chị Dung ở tầng 1, đỡ phải di chuyển nhiều.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Bualoi gây ngập lụt cục bộ nhiều nơi tại Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Bão Bualoi (bão số 10) ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ Thanh Hóa tới Huế, gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10-13. Nhiều nơi đã xảy ra mưa lớn trong ngày 27 và 28/9, nhất là tại Huế, Đà Nẵng...

Theo thống kê sơ bộ, bão và mưa lũ đã làm ít nhất 5 người chết và mất tích, trong đó có 2 trường hợp bị nước cuốn trôi, nhiều ngôi nhà ở Huế bị tốc mái, hư hại nặng do dông lốc.

Dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy đêm 29/9 và sáng sớm 30/9, bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh tại các tỉnh ven biển, hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết 30/9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai…