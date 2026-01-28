Lâm Đồng xử lý khẩn cấp các tuyến quốc lộ bị sạt lở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên vừa ký các quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý tình trạng sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng tại các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C và quốc lộ 28. Các tuyến đường trên đã chịu ảnh hưởng của thiên tai hồi cuối năm 2025.

Điểm sạt lở trên đèo D'ran, thuộc tuyến quốc lộ 20 ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo quyết định, Sở Xây dựng được giao triển khai sửa chữa khẩn cấp đoạn Km43+500 đến Km60+000 trên quốc lộ 28 với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2026. Tại đoạn tuyến này, taluy âm bị sạt trượt sâu, nền đường biến dạng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, đây là khu vực có nhiều khúc cua gắt, buộc phải xử lý tổng thể bằng các giải pháp kỹ thuật như xây dựng kè bê tông, mở rộng nền đường và gia cố đồng thời taluy dương, taluy âm.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, gồm xây kè bê tông cốt thép, kè rọ đá, mở rộng tuyến về phía taluy dương, xử lý các vị trí lún nứt và thay thế hệ thống hộ lan hư hỏng.

Cơ quan chức năng xử lý điểm sạt lở trên quốc lộ 20 ở Lâm Đồng hồi cuối năm 2025 (Ảnh: Minh Hậu).

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp đối với quốc lộ 20 đoạn qua Đà Lạt với kinh phí 10 tỷ đồng; quốc lộ 27 đoạn qua cầu Đơn Dương, kinh phí 2,5 tỷ đồng và quốc lộ 27C với kinh phí 18 tỷ đồng. Các hạng mục cần tập trung xử lý sạt lở taluy, khôi phục mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước.

Việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm sớm khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt và hạn chế nguy cơ mất an toàn trên các tuyến quốc lộ đi qua tỉnh Lâm Đồng.