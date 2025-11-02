Sạt lở vùi lấp khu dân cư, cả thôn may mắn thoát nạn

Ngày 2/11, lãnh đạo xã AVương (thành phố Đà Nẵng) và đại diện các ngành chức năng của địa phương đã tiếp cận, hỗ trợ gạo, mì tôm, cá khô, chăn mền, áo ấm và nhu yếu phẩm cho người dân thôn Atếêp. Hiện nay cơ bản người dân tại Atếêp đủ lương thực trong hơn hai tuần.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã AVương, cho biết ngày 28/10, tại khu dân cư Atếêp xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Bùn đất trượt từ trên núi xuống vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, hư hỏng nhà cửa, trường học và tài sản của người dân.

Nhà cửa của người dân bị sập, hư hỏng do sạt lở tại xã AVương (Ảnh: Briu Quân).

Theo lãnh đạo địa phương, khu dân cư này có 10 hộ, với 40 nhân khẩu.

Chủ tịch UBND xã AVương so sánh hiện trường vụ sạt lở “không khác gì trận sạt lở ở Làng Nủ (Lào Cai) trước đây”.

Theo ông Briu Quân, từ sự chủ động nhận diện sớm rủi ro, chính quyền địa phương đã di chuyển dân đến vị trí cao, nhờ vậy vụ sạt lở không có thiệt hại về người.

Lãnh đạo xã AVương kiểm tra hiện trường sạt lở tại thôn Atếêp (Ảnh: Briu Quân).

Ngày 2/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, khoảng 14h cùng ngày, tại thôn 4, xã Phước Thành đã xảy vụ sạt lở đất làm vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp các chính quyền địa phương, người dân tổ chức cứu nạn.

Đến khoảng 15h30 đã cứu thành công nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã. Qua kiểm tra sơ bộ nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Lực lượng chức năng xã Phước Thành đang vận động di dời 20 hộ với 60 nhân khẩu tại khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

Hiện trường sạt lở đất vùi lấp nhiều ngôi nhà ở xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Thành).

Còn UBND xã Hùng Sơn cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, khu vực mặt bằng dân cư tổ 7 thuộc thôn Voong xuất hiện nguy cơ sạt lở cao, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân.

Ngay sau khi nắm tình hình, đơn vị chức năng đã tổ chức di dời 28 hộ/103 nhân khẩu cùng toàn bộ tài sản đến lưu trú tạm thời tại Trường Tiểu học Tr’hy để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.