Sạt lở núi ở Đà Nẵng, một người bị vùi lấp tử vong

Ngày 3/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức, cho biết rạng sáng cùng ngày, một ngọn núi tại khu vực khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn, bị sạt lở dài 2km.

Theo ông Kỳ, địa điểm bị sạt lở cách xa khu dân cư khoảng 5km, tuy nhiên trong khu vực sạt lở có một trang trại chăn nuôi của ông N.Q.B. (SN 1985, trú tại thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức).

Ngọn núi bị nứt kéo dài 2km làm một người dân tử vong (Ảnh người dân cung cấp).

Trong khi đi tìm kiếm gia súc bị lạc do mưa lũ, ông B. đã bị đất đá từ vụ sạt lở núi vùi lấp dẫn đến tử vong.

Công an xã Thượng Đức cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể ông B. về gia đình lo hậu sự.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức, đến trưa 3/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được khu vực núi bị nứt.

Cũng trong sáng 3/11, Công an xã Thượng Đức kịp thời cứu giúp một người dân gặp cơn đột quỵ giữa mưa lũ.

Khoảng 6h30 cùng ngày, Công an xã Thượng Đức nhận được tin báo từ Trạm Y tế xã về trường hợp ông N.T.T. (64 tuổi, trú tại thôn Trung Đạo) có dấu hiệu đột quỵ, huyết áp tăng cao, trong khi trạm y tế không có bình oxy để cấp cứu.

Công an xã Thượng Đức huy động lực lượng, điều ca nô vượt lũ đưa bệnh nhân đến Trạm Y tế vùng A để cấp cứu kịp thời. Đến trưa cùng ngày, sức khỏe ông T. đã ổn định.