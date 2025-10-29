Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở, nhiều phương tiện vẫn bị mắc kẹt

Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết mưa lớn kéo dài khiến đèo Lò Xo (nối tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng) liên tục bị sạt lở nghiêm trọng.

Những ngày qua, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Lò Xo. Tuy nhiên, đêm 28 và rạng sáng 29/10, Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn khiến đèo Lò Xo xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đang khắc phục tình trạng sạt lở tại Km1409+400, trên đèo Lò Xo (Ảnh: Chí Anh).

"Các phương tiện mắc kẹt trên đèo, thuộc địa phận Quảng Ngãi đã được lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ quay đầu. Trên đèo còn gần 10 phương tiện đang chờ xử lý xong các điểm sạt lở sẽ di chuyển", đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi cho hay.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam, trên đèo Lò Xo xuất hiện thêm 4 điểm sạt lở. Điểm nghiêm trọng nhất nằm tại km1409+270, qua xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi.

Mưa lớn kéo dài khiến đèo Lò Xo liên tục xuất hiện sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Chí Anh).

Tại đoạn đường nêu trên có hàng trăm mét khối đất, đá từ taluy dương đổ ập xuống, vùi kín toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông. Một xe múc của đơn vị thi công bị mắc kẹt khi đất đá liên tục sạt xuống ở khu vực này. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ, đưa máy múc ra khỏi vùng sạt lở.

Khu Quản lý đường bộ III đang phối hợp lực lượng chức năng địa phương khẩn trương thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực đèo Lò Xo.