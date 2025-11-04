Tối 3/11, ông Trương Nam Phong, Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai), cho biết đã sơ tán 4 hộ dân với 11 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất tại khu phố Lại Khánh Tây để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Theo ông Phong, do ảnh hưởng của đợt mưa từ ngày 31/10 đến 2/11, khu vực trên xảy ra vụ sạt lở đất. Khối lượng đất sạt lở ước tính khoảng 5m³, làm sập hoàn toàn tường nhà bếp của gia đình bà Nguyễn Thị Luyện (SN 1978).

Sạt lở đất làm sập nhà dân ở Gia Lai (Ảnh: UBND phường Bồng Sơn).

Sau sự việc, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Bồng Sơn đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục.

Thực hiện chỉ đạo, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân sống gần khu vực sạt lở đến nơi trú tránh an toàn; đồng thời huy động lực lượng dân quân cơ động túc trực 24/24h để ngăn người dân tự ý quay về khi khu vực chưa đảm bảo an toàn.

UBND phường Bồng Sơn cũng phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở nhằm đề xuất phương án khắc phục lâu dài.

Liên quan đến tình hình sơ tán người dân do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, ngành chức năng tỉnh Gia Lai xác định có 4 khu vực ở phía Đông tỉnh có nguy cơ sạt lở, gồm núi Gành (xã Đề Gi), núi Cấm (xã Cát Tiến), thôn Trà Cong (xã An Hòa) và thôn O3 (xã Vĩnh Sơn).

Trước đó, chính quyền xã An Hòa đã sơ tán 6 hộ với 20 nhân khẩu, nhưng đã trở về nhà sau khi hết mưa. Riêng tại núi Gành, 15 hộ với 51 khẩu, sơ tán ở xen ghép từ ngày 29/10, đến nay chưa về nhà.

Khu vực phía Tây tỉnh có 1 khu vực sạt lở đất tại tuyến đường vận hành trạm 500kV ở xã IaLy, đã sơ tán 6 hộ với 25 khẩu từ ngày 20/10, đến nay chưa trở về.