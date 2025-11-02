Gia Lai khẩn cấp mua thiết bị bay không người lái ứng phó bão Kalmaegi

Chiều 2/11, UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh này về công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão Kalmaegi.

Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương xuất ngân sách để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mua sắm 2 thiết bị bay không người lái (Drone) để vận chuyển hàng hóa, giao hàng khẩn cấp ở những khu vực bị chia cắt, cô lập sau bão nếu có.

Trong bão lũ, việc dùng thiết bị bay không người lái vận chuyển lương thực, thuốc men… rất cần thiết cho người dân bị cô lập (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Tuấn cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập hợp các thiết bị bay không người lái để bay khảo sát tình hình tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh các cấp ngành, địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của người dân; kiên quyết di dời tất cả người dân ở khu vực ngập lụt cho đến khi hết bão mới được quay trở về.

Các lực lượng chức năng cần bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là những nơi có nguy cơ bị chia cắt, cô lập do sạt lở hoặc ngập lụt để kịp thời hỗ trợ người dân. Hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, thu hoạch nông sản nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản do cơn bão gây ra.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, khả năng bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền của tỉnh này trong khoảng ngày 5-7/11.

Trong 24h qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực phía Đông tỉnh có lượng mưa phổ biến 20-50mm.

Lực lượng chức năng khẩn trương gia cố đê sông Gò Chàm, đoạn qua địa phận thôn An Cửu, xã Tuy Phước Bắc bị sụt lún, rò rỉ nước (Ảnh: UBND xã Tuy Phước Bắc).

Qua rà soát, phía Đông tỉnh Gia Lai có 4 khu vực nguy cơ cao về sạt lở do mưa lũ gồm: núi Gành, xã Đề Gi (66 hộ/300 nhân khẩu); núi Cấm, xã Cát Tiến (64 hộ/232 nhân khẩu); thôn Trà Cong, xã An Hòa (77 hộ/257 nhân khẩu); thôn 3, xã Vĩnh Sơn (40 hộ/132 nhân khẩu).

Những ngày qua, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài, ngành chức năng và các địa phương đã sơ tán 21/71 hộ dân thuộc các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú an toàn, đến nay một số hộ đã trở về nhà.

Toàn tỉnh Gia Lai có 4.476 tàu thuyền đang hoạt động ven bờ, neo đậu tại bến và 1.301 hoạt động trên biển với hơn 40.000 thuyền viên. Cơ quan chức năng đã thông báo cho chủ tàu biết thông tin về diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.