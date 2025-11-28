Sạt lở ở Lâm Đồng
Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Koto (số 15)
  3. Mưa lũ lịch sử ở miền Trung

Di dời 40 ngôi mộ ra khỏi khu vực đồi có vết nứt ở Lâm Đồng

Minh Hậu
Minh Hậu

(Dân trí) - Phát hiện triền đồi xuất hiện vết nứt kéo dài, lực lượng chức năng ở Lâm Đồng phối hợp cùng người dân di dời 40 ngôi mộ đến địa điểm an táng mới.

Ngày 28/11, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 4, Lâm Đồng, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng, hỗ trợ người dân thôn Đưng K'Nớ 1 di dời 40 ngôi mộ ra khỏi khu vực đồi bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.

Di dời 40 ngôi mộ ra khỏi khu vực đồi có vết nứt ở Lâm Đồng - 1

Chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân cất bốc, di dời 40 ngôi mộ ra khỏi khu vực đồi nguy cơ sạt lở (Ảnh: An Sinh).

Các phần mộ này được người dân xây dựng, an táng người quá cố từ nhiều năm trước, khi chính quyền địa phương chưa có khu quy hoạch nghĩa trang.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo xã Đam Rông 4, khuya 27/11, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, triền đồi ở thôn Đưng K’Nớ 1 xảy ra rạn nứt, sụt lún.

Di dời 40 ngôi mộ ra khỏi khu vực đồi có vết nứt ở Lâm Đồng - 2

Các ngôi mộ được cất bốc, di chuyển về khu quy hoạch nghĩa trang (Ảnh: An Sinh).

Để tránh ảnh hưởng, chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ người dân di chuyển 40 ngôi mộ đến an táng tại khu quy hoạch nghĩa trang của thôn Đưng K’Nớ.

Được biết, những ngày qua, do mưa lớn kéo dài nên nhiều khu triền đồi ở xã Đam Rông 4 xảy ra sụt lún, sạt lở đất. Trong đó, chính quyền địa phương buộc sơ tán 10 hộ dân ở thôn Đưng K’Nớ 5 ra khỏi vùng nguy hiểm.

Dòng sự kiện: Sạt lở ở Lâm Đồng