Di dời 40 ngôi mộ ra khỏi khu vực đồi có vết nứt ở Lâm Đồng

Ngày 28/11, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 4, Lâm Đồng, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng, hỗ trợ người dân thôn Đưng K'Nớ 1 di dời 40 ngôi mộ ra khỏi khu vực đồi bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất.

Chính quyền địa phương phối hợp cùng người dân cất bốc, di dời 40 ngôi mộ ra khỏi khu vực đồi nguy cơ sạt lở (Ảnh: An Sinh).

Các phần mộ này được người dân xây dựng, an táng người quá cố từ nhiều năm trước, khi chính quyền địa phương chưa có khu quy hoạch nghĩa trang.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo xã Đam Rông 4, khuya 27/11, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, triền đồi ở thôn Đưng K’Nớ 1 xảy ra rạn nứt, sụt lún.

Các ngôi mộ được cất bốc, di chuyển về khu quy hoạch nghĩa trang (Ảnh: An Sinh).

Để tránh ảnh hưởng, chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ người dân di chuyển 40 ngôi mộ đến an táng tại khu quy hoạch nghĩa trang của thôn Đưng K’Nớ.

Được biết, những ngày qua, do mưa lớn kéo dài nên nhiều khu triền đồi ở xã Đam Rông 4 xảy ra sụt lún, sạt lở đất. Trong đó, chính quyền địa phương buộc sơ tán 10 hộ dân ở thôn Đưng K’Nớ 5 ra khỏi vùng nguy hiểm.