Đèo Mimosa ở Lâm Đồng mới được thi công cải tạo trước khi bị sạt lở

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo sơ bộ nguyên nhân vụ sạt lở đèo Mimosa vào đêm 19/11 khiến tuyến quốc lộ 20 kết nối với Đà Lạt bị chia cắt.

Vụ sạt lở đã làm đứt gãy 70m mặt đường mới được thi công, cải tạo cách đây 6 tháng. Cú sạt trượt tạo ra hố sâu 40m; toàn bộ kết cấu mái taluy âm, nền đường và bê tông nhựa bị trôi xuống thung lũng.

Điểm sạt lở thuộc dự án đang được thi công

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, điểm đứt gãy mặt đường trên đèo Mimosa thuộc phạm vi dự án Cải tạo đèo Mimosa và một số công trình trên tuyến quốc lộ 20, do Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Phần mặt đường tại điểm đứt gãy đã được nhà thầu thi công, nhưng chưa nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình.

Trước đó, ngày 18/10, nhà chức trách đã ghi nhận hiện tượng lún nứt tại vị trí này. Đơn vị thi công đã tiến hành đóng cọc, gia cố nhưng vẫn không ngăn được vụ sạt lở lớn xảy ra.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Mimosa tại Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo PMU 85 cho biết, việc thi công cải tạo tại vị trí sạt lở đã được nhà thầu hoàn tất cách đây khoảng 6 tháng. Về nội dung cải tạo, vị này khẳng định nhà thầu chỉ thảm thêm một lớp bê tông nhựa mặt đường, không tác động đến nền móng cũ của công trình.

Liên quan đến trách nhiệm bảo hành của nhà thầu, lãnh đạo PMU 85 cho rằng chưa thể xác định do sự cố có yếu tố thiên tai. Trước mắt, chủ đầu tư và nhà thầu đang phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng để khắc phục tạm thời, nối lại giao thông.

Taluy âm bị xói lở gây đứt gãy nền đường

Đánh giá sơ bộ nguyên nhân sạt lở, Sở Xây dựng Lâm Đồng xác định lượng mưa lớn tích tụ từ ngày 16 đến 19/11 đã gây bão hòa nước trong đất.

Đồng thời, điểm sạt lở có cống thoát nước ngang. Lưu lượng nước tập trung đã gây xói lở hạ lưu cống, dẫn đến taluy âm và toàn bộ mặt đường dài khoảng 70m trôi xuống thung lũng.

Đến nay, nhà chức trách chưa xác định được có thiệt hại về người hay không do thời điểm xảy ra sạt lở là nửa đêm. Trước mắt, lực lượng chức năng triển khai cấm đường, điều hướng phương tiện sang đường đèo Sa Com hoặc đèo Tà Nung.

Sở Xây dựng Lâm Đồng đề nghị PMU 85 mời đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công tiến hành khảo sát chi tiết, đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để triển khai khắc phục, đảm bảo thông tuyến sớm nhất có thể.

Vụ sạt lở để lộ ra lớp bê tông nhựa mới được thảm bổ sung khi triển khai dự án cải tạo đèo Mimosa (Ảnh: Minh Hậu).

Theo lãnh đạo PMU 85, hai phương án sửa chữa đang được cân nhắc. Phương án thứ nhất là thi công cầu cạn qua khu vực đứt gãy. Phương án này giúp khắc phục triệt để sạt lở nhưng thời gian thi công kéo dài, trong khi nhu cầu đi lại trên tuyến đèo Mimosa đang rất cấp bách.

Phương án thứ 2 là đổ đá gia cố lại điểm đứt gãy. Phương án này có thể triển khai nhanh để sớm thông tuyến, nhưng mức độ ổn định lâu dài không cao bằng phương án cầu cạn.

Theo vị này, dù lựa chọn phương án nào, hạng mục cống thoát nước cũng phải làm lại kỹ lưỡng để tránh xói lở taluy âm.