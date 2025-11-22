Sẽ thông xe đèo Mimosa ở Đà Lạt trong 5 ngày tới

Trưa 22/11, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Hoàng Anh Tuấn cho biết, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Xây dựng đang thực hiện phương án mở đường tạm cạnh hiện trường sạt lở trên đèo Mimosa để đảm bảo việc thông xe trong 5 ngày tới.

Lực lượng chức năng mở đường tạm, dự kiến thông xe đèo Mimosa trong 5 ngày tới (Ảnh: Văn Minh).

Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, về lâu dài, Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng đã chốt phương án xây dựng cầu cạn tại vị trí công trình bị sạt lở, thời gian dự kiến thi công trong vòng 3-4 tháng.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, việc mở đường tạm đang được cơ quan chức năng gấp rút triển khai để đảm bảo xe lưu thông 2 chiều trong 5 ngày tới. Đường tạm được xây dựng theo hình thức sử dụng máy múc đất ở taluy dương của đèo Mimosa, sau đó san gạt, lu nền… đảm bảo cho phương tiện lưu thông.

Vị trí sạt trượt trên đèo Mimosa ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, như Dân trí thông tin, sáng 20/11, do mưa lớn kéo dài, đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt) xảy ra sạt lở khiến giao thông tuyến này tê liệt. Tại hiện trường, khoảng 100m đường đèo bị sạt trượt, đứt gãy, sụt lún sâu gần 30m xuống taluy âm.

Đèo Mimosa có chiều dài 11km, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt và các tỉnh phía Nam. Sau khi xảy ra sạt lở, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh hướng tuyến, điều tiết xe cộ ra vào Đà Lạt thông qua đèo Sa Com và đèo Tà Nung.