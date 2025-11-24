Nước sông dâng trở lại, Gia Lai yêu cầu sơ tán dân khẩn cấp

Chiều 24/11, UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn chỉ đạo một số phường, xã thuộc khu vực xung yếu nguy cơ ngập trở lại buộc người dân di dời dân khẩn cấp để đảm bảo an toàn nếu nước lũ dâng cao trong đêm.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh xác định những điểm xung yếu tại phường như Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và các xã khu Đông ở Tuy Phước chủ động sơ tán người dân để bảo đảm an toàn.

Nước sông Hà Thanh đang dâng lên nguy cơ ngập lụt trong đêm, chính quyền tỉnh Gia Lai yêu cầu sơ tán dân một số khu vực xung yếu (Ảnh: Doãn Công).

“Với những hộ dân ở khu vực nước mấp mé vào trong sân nhà buộc phải sơ tán, tuyệt đối không để ai ở, đóng cửa đến ở nhà kiên cố, trụ sở phường hoặc nơi an toàn do xã, phường bố trí”, ông Thanh yêu cầu.

Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, các phường, xã khu vực trũng thấp chủ động thông báo người dân kê cao tài sản, di dời đến nơi an toàn.

Chiều cùng ngày, chính quyền xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã thông báo khẩn, yêu cầu người dân kê cao đồ đạc, di chuyển các tài sản quan trọng đến nơi an toàn.

Chiều 24/11, người dân thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước vẫn bị cô lập sau sự cố đê vỡ (Ảnh: Doãn Công).

Xã này yêu cầu người dân chủ động di tản sớm đến khu vực an toàn như trụ sở UBND xã, các nhà cao tầng hoặc những điểm theo hướng dẫn của chính quyền, không ở lại trong các khu vực có nguy cơ bị cô lập.

Thông báo cũng nhấn mạnh, đặc biệt chú ý bảo vệ người già, khuyết tật, neo đơn, tai biến và trẻ em.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số khu dân cư, chủ yếu giữa đường Hùng Vương và Đào Tấn ngập trở lại. Đây cũng là 2 khu vực bị ngập nặng nhất trong đợt lũ lịch sử vừa qua.

Cùng ngày, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn. Tại đây, ông Hoàng thăm hỏi, động viên và trao quà của UBND tỉnh đến bà con.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và phường Quy Nhơn kiểm tra sạt lở bờ kè ở làng chài Hải Minh và trao quà cho người dân (Ảnh: Doãn Công).

UBND phường Quy Nhơn phối hợp với lực lượng quân đội vận chuyển gần 70 tấn gạo để phân bổ cho bà con ở làng chài Hải Minh.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, đêm 23/11, mây đối lưu tồn tại và phát triển trên hơn 40 xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai, gây mưa rào và dông diện rộng.

Do ảnh hưởng của đới gió đông kết hợp không khí lạnh, khu vực phía Nam tỉnh (thuộc huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cũ) xuất hiện mưa cục bộ khiến mực nước sông Hà Thanh dâng trở lại.