Bộ NN&MT tham vấn về 2 dự án thủy điện ở Tuyên Quang, Sơn La

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Dự án thủy điện Háng Đồng B (công suất 28MW) được xây dựng trên suối Bé (một phụ lưu thượng nguồn của Suối Sập), thuộc địa phận xã Suối Tọ và xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La.

Lưu vực suối Bé có diện tích khoảng 202km2 là một nhánh của suối Sập; suối Sập là nhánh cấp 1 của sông Đà, đổ ra sông Đà tại xã Bắc Yên.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án cho thấy, khu vực dự án có điều kiện địa hình đồi núi phân cắt mạnh, các dãy núi và thung lũng sâu phân bố xen kẽ tạo thành mạng lưới sông suối có địa hình lông chim.

Sơ đồ khai thác các công trình trên suối Sập (Ảnh: ĐTM).

Dự án này được triển khai thi công từ tháng 8/2016 nhưng gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, ảnh hưởng tới một số diện tích rừng. Tới năm 2018 dự án tiếp tục điều chỉnh, dịch chuyển tuyến đập về phía hạ lưu suối Bé khoảng 3km, công suất lắp máy từ 20MW điều chỉnh lên thành 28MW.

Tháng 6 năm nay, UBND tỉnh Sơn La có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án với tổng diện tích trên 25ha. Hiện tại, toàn bộ phần diện tích trên 100ha của dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại báo cáo ĐTM, chủ dự án cho biết hệ thống suối Sập được hình thành bởi hai hợp lưu của suối Bé và suối Háng Đồng. Theo quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ, lưu vực suối Sập có 8 thủy điện bậc thang, trong đó suối Háng Đồng là nhánh trái của suối Sập có hai nhà máy thủy điện - Háng Đồng A (công suất 16MW) và Háng Đồng A1 (công suất 8,4MW) - đã đi vào hoạt động phát điện.

Suối Sập được nhập lưu từ suối Háng Đồng và suối Bé. Hệ thống thủy điện bậc thang trên suối Sập theo thứ tự bao gồm: Thủy điện Suối Sập 1, Suối Sập 2, Suối Sập 2A, Suối Sập 3 và thủy điện Hồng Ngài.

Dự án thủy điện Háng Đồng B có tổng dự toán trên 1.203 tỷ đồng, theo ĐTM, sử dụng công nghệ lắp đặt hai tổ máy thủy lực với tua bin Francis trục ngang, công suất lắp máy của mỗi tổ máy 14MW.

ĐTM nhận định, trong giai đoạn vận hành những rủi ro, sự cố như cháy nổ, sạt lở, sụt lún đập, vỡ đập... có thể xảy ra. Tuy nhiên, tương ứng với những tác động này đều có các biện pháp giám sát, quan trắc, cảnh báo và những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực cũng như các biện pháp ứng phó khẩn cấp với các rủi ro, sự cố tương ứng.

Trong khi đó, ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Cốc Rế 2 (xã Trung Thịnh, Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang) cho thấy tổng vốn đầu tư trên 193 tỷ đồng, sử dụng 24,8ha đất.

Dự án được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tại tỉnh Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang. Dự án được đầu tư xây dựng mới với công suất lắp máy 5,5MW, điện lượng trung bình 19,01 triệu kWh.

Vị trí thủy điện Cốc Rế 2 (Ảnh: ĐTM).

Dự án đặt tại lưu vực suối Tả Nậm Lù - Na Tuông - Tả Lai thuộc hệ thống sông Chảy. Hệ sinh thái rừng khu vực thực hiện dự án chủ yếu đất trồng rừng sản xuất, không có các động thực vật quý hiếm.

Thủy điện Cốc Rế 2 dự kiến xây dựng là bậc thứ hai trên suối Tả Nậm Lù và suối Na Tuông. Thượng nguồn công trình thủy điện Cốc Rế 2 là khu vực dự kiến xây dựng thủy điện Cốc Rế 1 công suất 4,5MW.

Phía hạ nguồn thủy điện Cốc Rế 2 là sông chảy; theo quy hoạch được duyệt, trên thượng nguồn sông Chảy có 5 công trình thủy điện.

Vị trí nhà máy của dự án sẽ cách nhà máy thủy điện Sông Chảy 5 khoảng 1,6km, cách khu dân cư gần nhất 1,2km theo đường chim bay và cách UBND xã Xín Mần 20km.

Các công trình thủy điện trên sông Chảy (Ảnh: ĐTM).

Báo cáo ĐTM phản ánh dự án thủy điện Cốc Rế 2 là công trình thủy điện kiểu đập dâng kết hợp đập tràn, sử dụng bể điều áp và dẫn nước bằng đường ống áp lực dẫn về nhà máy kiểu hở công suất 5,5MW gồm hai tổ máy tua bin loại Francis trục ngang.

Dự án sẽ ngăn suối Tả Nậm Lù tạo thành hồ chứa có tổng dung tích 9.000m3, dung tích hữu ích 4.000m3. Cao trình đỉnh đập là 513m.