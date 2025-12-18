Metro số 1 TPHCM phục vụ gần 19 triệu khách trong năm đầu vận hành

Sáng 18/12, Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) thông tin về kết quả 1 năm đưa tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên vào khai thác thương mại (từ ngày 22/12/2024).

Trong 1 năm qua, tuyến tàu điện đầu tiên của TPHCM có 78.194 lượt tàu vận hành an toàn, phục vụ 18,95 triệu lượt khách (đạt 114,21% so với kế hoạch). Trung bình mỗi tháng, tuyến phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách; khoảng 52.000 lượt/ngày và đạt đỉnh hơn 110.000 lượt/ngày vào các dịp lễ, Tết.

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đón lưu lượng hành khách lớn vào dịp cao điểm lễ, Tết (Ảnh: Nam Anh).

Dịp Giáng sinh sắp tới, HURC1 dự kiến tăng từ 243 lên 264 chuyến/ngày, thời gian hoạt động từ 5h đến 23h. Đến dịp Tết Dương lịch 2026, công ty sẽ tăng tần suất lên 276 chuyến, đồng thời bố trí 20 chuyến tàu trong khung giờ 0h30-2h ngày 1/1/2026 để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau thời điểm bắn pháo hoa.

Chia sẻ với báo chí, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, cho biết, đơn vị vận hành tuyến tàu điện đã phải khắc phục nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, do không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ nhà thầu Nhật Bản.

Theo mô tả của ông, các kỹ sư Việt Nam đã trải qua giai đoạn "tự mày mò", khắc phục dần các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành dự án.

Ông Phan Công Bằng chia sẻ về kết quả 1 năm khai thác Metro Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Ngọc Tân).

Ngày 27/12/2024, chỉ gần 1 tuần sau ngày khai trương, đoàn tàu Metro số 1 ghi nhận sự cố mất điện, dừng đột ngột giữa đường trong cơn mưa lớn. Nguyên nhân được xác định do dông lốc, sấm sét khiến hệ thống bảo vệ an toàn điện được kích hoạt.

"Sau khi thông tin vụ việc đến báo chí, MAUR cam kết trong vòng 6 tháng sẽ khắc phục hết những tồn tại. Ngay dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2025, chúng tôi đã phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân thành phố", ông Phan Công Bằng chia sẻ.

Theo MAUR, tuyến Metro số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn của thành phố.

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tuyến có tổng chiều dài 19,7km với 14 nhà ga (3 ga ngầm, 11 ga trên cao) và khu depot Long Bình có diện tích 20,56ha, phục vụ bảo trì, sửa chữa đoàn tàu.

Tuyến metro hiện sử dụng 17 đoàn tàu, trong đó 14 đoàn tàu vận hành thường xuyên và 3 đoàn tàu dự bị. Thời gian di chuyển toàn tuyến từ ga Bến Thành đến ga Bến xe Suối Tiên khoảng 29 phút, tốc độ trung bình 40km/h.

Với tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), tuyến Metro số 1 là dự án hạ tầng đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của TPHCM.

Việc chính thức đưa dự án vào vận hành thương mại từ ngày 22/12/2024 không chỉ hoàn thiện một công trình giao thông trọng điểm, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới với sự xuất hiện của loại hình vận tải hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường.