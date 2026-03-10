TPHCM muốn Metro Bến Thành - Cần Giờ đi ngầm qua Khánh Hội

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường sau cuộc họp nghe báo cáo về phương án hướng tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Sau cuộc họp, lãnh đạo thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty Vinspeed (nhà đầu tư) hoàn thiện phương án hướng tuyến dự án, trình UBND thành phố trong tháng 3.

Khu vực Khánh Hội nằm giáp sông Sài Gòn (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đối với khu vực Khánh Hội, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu nghiên cứu phương án tuyến đi ngầm qua khu vực này; đồng thời bố trí điểm chuyển tiếp từ đi ngầm sang đi trên mặt đất tại đường Nguyễn Văn Linh, kết hợp bố trí nhà ga phù hợp.

Lãnh đạo thành phố lưu ý các đơn vị cần đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án; hạn chế đến tối thiểu việc phải giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Việc xác định hướng tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ phải đảm bảo khoảng cách an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu và công trình dự kiến triển khai như không gian ngầm công viên 23/9, khu vực Khánh Hội, các cầu, đường...

Trước đó, ngày 19/12/2025, TPHCM tổ chức lễ động thổ dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ, do Công ty Vinspeed làm nhà đầu tư. Tuyến metro này được TPHCM xác định là một trong 6 dự án đường sắt đô thị ưu tiên hoàn thành trước năm 2030.