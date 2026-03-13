Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm

Ngày 13/3, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) có thông báo tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, gồm cả các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ. Thời gian tạm dừng từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3.

Tạm dừng hoạt động phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Việc tạm dừng nhằm tập trung nguồn lực phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện tốt nhất cho ngày hội của toàn dân.

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ hoạt động trở lại từ 19h ngày 20/3.

Phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm chính thức hoạt động từ ngày 1/9/2016.

Không gian này hoạt động vào cuối tuần, từ 19h thứ 6 đến 24h chủ nhật (mùa hè từ 18h), bao gồm các tuyến phố quanh hồ và các phố cổ lân cận.