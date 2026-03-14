TPHCM ra mắt xe đạp điện công cộng, cho trải nghiệm miễn phí 15 phút

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM), từ ngày 15/3, thành phố sẽ đưa vào hoạt động dịch vụ xe đạp điện công cộng. Dịch vụ do Công ty Trí Nam - đơn vị đang vận hành xe đạp công cộng TNGO - khai thác.

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 3, thành phố sẽ đưa 500 xe đạp điện công cộng vào hoạt động chính thức trên toàn hệ thống trạm.

Xe đạp điện công cộng được đưa vào sử dụng tại TPHCM từ ngày 15/3 (Ảnh: TTQLGTCC).

Nhân sự kiện này, Công ty Trí Nam cho người dân trải nghiệm miễn phí xe đạp điện công cộng trong 15 phút với điều kiện tải, đăng ký ứng dụng. Địa điểm tổ chức trải nghiệm tại trạm xe đạp công cộng Thương xá Tax trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM). Thời gian áp dụng từ 16h ngày 15/3 đến hết 31/3.

Dự kiến, giá dịch vụ xe đạp điện công cộng tại TPHCM như sau: vé 15 phút (10.000 đồng), vé 30 phút (20.000 đồng), vé 60 phút (35.000 đồng), vé 120 phút (60.000 đồng), vé 240 phút (110.000 đồng). Mức giá trên có thể được điều chỉnh theo tình hình vận hành thực tế và sẽ được thông báo chính thức khi áp dụng.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, việc đưa xe đạp điện công cộng vào hoạt động nhằm đa dạng hóa phương thức tiếp cận giao thông đô thị; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, thân thiện với môi trường; giảm phương tiện cá nhân.

Trước đó, cuối năm 2021, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và Công ty Trí Nam đã phối hợp đưa dịch vụ xe đạp công cộng vào khai thác tại khu vực trung tâm TPHCM. Đây là một giải pháp thuộc đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn.