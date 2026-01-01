Metro TPHCM chật kín trong chuyến tàu mở màn năm 2026

Ngay sau thời khắc giao thừa, các ga ngầm như Nhà hát Thành phố và Ba Son đã chứng kiến dòng người đổ về ồ ạt, khiến không gian dưới lòng đất nhanh chóng trở nên chật kín, gần như không còn chỗ trống.

Đến hơn 1h, lối xuống ga vẫn đông đúc hành khách. Nhiều người mang theo ba lô, máy ảnh, cờ và các vật dụng cá nhân sau khi xem pháo hoa, khiến khu vực chờ tàu luôn trong tình trạng quá tải.

Để tránh tình trạng "kẹt cứng" trong khu vực nhà ga, có thời điểm, ga ngầm phải phát thông báo tạm ngưng soát vé vào cổng nhằm ổn định lại lượng người chờ lên tàu.

Một nữ hành khách mệt mỏi do chờ đợi quá lâu trong dòng người chen chật kín dưới ga ngầm metro.

Nhiều hành khách, sau khi xem pháo hoa, đã phải nằm nghỉ tạm trên các dãy ghế trong nhà ga, chờ dòng người giãn dần mới có thể lên tàu về nhà. Bà Nguyễn Thị Hòa chia sẻ: "Tôi phải xếp hàng hơn nửa tiếng mới qua được cổng soát vé. Quá mệt, chúng tôi đành ngồi nghỉ một lúc rồi mới tiếp tục chờ lên tàu".

Dù lượng khách đổ về các nhà ga rất lớn, lực lượng nhân viên metro vẫn túc trực, chủ động sắp xếp và điều tiết dòng người. Họ liên tục phát thông báo, hướng dẫn hành khách lên xuống tàu theo từng đợt, đảm bảo an toàn và trật tự trong suốt thời gian cao điểm.

Mặc dù nhu cầu khách sử dụng tàu điện tăng cao đột biến đêm giao thừa, bên trong các khoang tàu vẫn giữ được trật tự, không xảy ra cảnh chen lấn. Những chuyến metro chạy xuyên đêm đã lặng lẽ đưa người dân trở về nhà an toàn, khép lại thời khắc đầu năm 2026 trong bình yên.

Trước đó, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã thông báo sẽ tổ chức các chuyến tàu chạy xuyên đêm từ 0h30 đến 2h sáng, nhằm giúp người dân có thêm lựa chọn di chuyển an toàn, thuận tiện sau sự kiện countdown và bắn pháo hoa, đồng thời giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm.

Đặc biệt, trong ngày 1/1/2026, tuyến metro sẽ miễn phí vé toàn bộ hành khách thông qua ba hình thức: quét căn cước công dân (CCCD) gắn chip tại cổng soát vé; sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC; hoặc nhận vé giấy có mã QR tại kiosk tự động trong ga.

Ngoài ra, tuyến metro cũng tăng cường tần suất hoạt động dịp Tết Dương lịch. Cụ thể, ngày 31/12, tuyến chạy 264 chuyến, kéo dài từ 5h đến 23h. Sang ngày 1/1, số chuyến tăng lên 276, trong đó có 20 chuyến chạy xuyên đêm để phục vụ người dân vui chơi, đón năm mới.